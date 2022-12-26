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https://sputnikarabic.ae/20221226/طهران-تتهم-واشنطن-باتخاذ-إجراءات-غير-بناءة-تؤخر-التوصل-إلى-صيغة-نهائية-للاتفاق-النووي-1071607154.html
طهران تتهم واشنطن باتخاذ إجراءات غير بناءة تؤخر التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق النووي
طهران تتهم واشنطن باتخاذ إجراءات غير بناءة تؤخر التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق النووي
اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية واشنطن باتخاذ مواقف متناقضة فيما يخص محادثات استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، وأكدت على ضرورة مواصلة... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T10:13+0000
2022-12-26T10:13+0000
العالم
إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي اليوم الاثنين "الولايات المتحدة تظهر مواقف متناقضة فيما يخص المفاوضات النووية، وإجراءاتها غير البناءة تؤخر التوصل لاتفاق، فهي لم تقدم أي خطوة إيجابية لإنهاء المفاوضات النووية والتوصل لاتفاق".وأضاف: "نعتقد أنه يجب استمرار المفاوضات النووية لحين التوصل لاتفاق نهائي".والاثنين الماضي، أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني، كمال خرازي، استعداد بلاده للعودة إلى التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، وتأمل حل الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لافتا إلى أن المشكلة الوحيدة تتمثل في "قضية الضمانات مع الوكالة".وأعلنت إيران مؤخرا أنها بدأت في اتخاذ خطوات لتعزيز النشاط النووي بمنشآتها "ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير المتعلق بعدم تعاونها مع تحقيقات تجريها الوكالة".واعتبرت الخارجية الإيرانية، في بيان الشهر الماضي، أن "قرار الوكالة الأخير يشير إلى أن المنظمات الدولية أصبحت أداة ضد الدول المستقلة"، كما أكدت أن طهران "لن تستسلم للضغوط أبدًا، وستواصل برنامجها النووي السلمي وفقًا لاحتياجاتها ووفقًا لحقوقها والتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة، أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".وفي 4 آب/أغسطس الماضي، استؤنفت في فيينا، المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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العالم, إيران
العالم, إيران

طهران تتهم واشنطن باتخاذ إجراءات غير بناءة تؤخر التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق النووي

10:13 GMT 26.12.2022
© AP Photoالبرلمان الإيراني يحرق أوراق عليها علم الولايات المتحدة بعد خروج دونالد ترامب من صفقة الاتفاق النووي مع إيران، 9 مايو/ أيار 2018
البرلمان الإيراني يحرق أوراق عليها علم الولايات المتحدة بعد خروج دونالد ترامب من صفقة الاتفاق النووي مع إيران، 9 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AP Photo
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اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية واشنطن باتخاذ مواقف متناقضة فيما يخص محادثات استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، وأكدت على ضرورة مواصلة التفاوض إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.
طهران - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي اليوم الاثنين "الولايات المتحدة تظهر مواقف متناقضة فيما يخص المفاوضات النووية، وإجراءاتها غير البناءة تؤخر التوصل لاتفاق، فهي لم تقدم أي خطوة إيجابية لإنهاء المفاوضات النووية والتوصل لاتفاق".
وأضاف: "نعتقد أنه يجب استمرار المفاوضات النووية لحين التوصل لاتفاق نهائي".
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
إيران تحذر: لن تظل فرصة العودة إلى الاتفاق النووي متاحة إلى الأبد
24 ديسمبر, 09:54 GMT
والاثنين الماضي، أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني، كمال خرازي، استعداد بلاده للعودة إلى التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، وتأمل حل الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لافتا إلى أن المشكلة الوحيدة تتمثل في "قضية الضمانات مع الوكالة".
وأعلنت إيران مؤخرا أنها بدأت في اتخاذ خطوات لتعزيز النشاط النووي بمنشآتها "ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير المتعلق بعدم تعاونها مع تحقيقات تجريها الوكالة".
واعتبرت الخارجية الإيرانية، في بيان الشهر الماضي، أن "قرار الوكالة الأخير يشير إلى أن المنظمات الدولية أصبحت أداة ضد الدول المستقلة"، كما أكدت أن طهران "لن تستسلم للضغوط أبدًا، وستواصل برنامجها النووي السلمي وفقًا لاحتياجاتها ووفقًا لحقوقها والتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية".
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: الإجراءات ضد إيران يمكنها تعطيل إحياء الاتفاق النووي
20 ديسمبر, 00:40 GMT
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة، أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".

وفي 4 آب/أغسطس الماضي، استؤنفت في فيينا، المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية.
وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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