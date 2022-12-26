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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221226/عقيد-أمريكي-يكشف-عن-الحقيقة-المرعبة-بشأن-خسائر-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1071620249.html
عقيد أمريكي يكشف عن الحقيقة "المرعبة" بشأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية
عقيد أمريكي يكشف عن الحقيقة "المرعبة" بشأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون العقيد دوغلاس ماكجريجور على قناته في يوتيوب أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر فادحة، لذلك أرسل مراهقين يبلغون من العمر خمسة عشر... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T12:56+0000
2022-12-26T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال: "الأوكرانيون عانوا من خسائر فادحة. فُقد 35000، ومات أكثر من 100000. تبدأ في جمع هذه الأرقام وتحصل على 150.000 جندي. الآن يحاولون تعبئة المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 و 15 عامًا، وذوي الاحتياجات الخاصة".وأشار ماكجريجور أيضًا إلى المستوى العالي لتدريب الجيش الروسي ومهاراته.وأضاف: "أنا معجب بالطريقة التي يدير بها الروس العمليات القتالية".في وقت سابق، ذكرت الصحيفة البريطانية ديلي ميل أنه بسبب الخسائر الفادحة، تستدعي القوات المسلحة الأوكرانية الجميع على التوالي. يتعين على ممثلي مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية أن يجروا حرفياً كل شخص مسؤول عن الخدمة العسكرية. هكذا، قالت مرأة إن المسؤولين لاحقوا البالغ شاب يبلغ من العمر 18 عامًا على دراجة هوائية لإبلاغه بضرورة الذهاب إلى شعبة التجنيد. يتم تسليم الاستدعاءات حتى عند مدخل الكنيسة. وفقًا للصحفيين البريطانيين، تعكس الأساليب العدوانية التي تستخدمها سلطات كييف لتعبئة الرجال العدد الحقيقي للضحايا في القوات المسلحة لأوكرانيا.
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

عقيد أمريكي يكشف عن الحقيقة "المرعبة" بشأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية

12:56 GMT 26.12.2022
© Photo / National Security and Defense Council of Ukraineأمين مجلس الأمن الأوكراني يتفقد خنادق الجيش
أمين مجلس الأمن الأوكراني يتفقد خنادق الجيش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Photo / National Security and Defense Council of Ukraine
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صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون العقيد دوغلاس ماكجريجور على قناته في يوتيوب أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر فادحة، لذلك أرسل مراهقين يبلغون من العمر خمسة عشر عامًا إلى خط المواجهة.
وقال: "الأوكرانيون عانوا من خسائر فادحة. فُقد 35000، ومات أكثر من 100000. تبدأ في جمع هذه الأرقام وتحصل على 150.000 جندي. الآن يحاولون تعبئة المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 و 15 عامًا، وذوي الاحتياجات الخاصة".
وأشار ماكجريجور أيضًا إلى المستوى العالي لتدريب الجيش الروسي ومهاراته.
وأضاف: "أنا معجب بالطريقة التي يدير بها الروس العمليات القتالية".
في وقت سابق، ذكرت الصحيفة البريطانية ديلي ميل أنه بسبب الخسائر الفادحة، تستدعي القوات المسلحة الأوكرانية الجميع على التوالي. يتعين على ممثلي مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية أن يجروا حرفياً كل شخص مسؤول عن الخدمة العسكرية. هكذا، قالت مرأة إن المسؤولين لاحقوا البالغ شاب يبلغ من العمر 18 عامًا على دراجة هوائية لإبلاغه بضرورة الذهاب إلى شعبة التجنيد. يتم تسليم الاستدعاءات حتى عند مدخل الكنيسة. وفقًا للصحفيين البريطانيين، تعكس الأساليب العدوانية التي تستخدمها سلطات كييف لتعبئة الرجال العدد الحقيقي للضحايا في القوات المسلحة لأوكرانيا.
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