https://sputnikarabic.ae/20221226/عقيد-أمريكي-يكشف-عن-الحقيقة-المرعبة-بشأن-خسائر-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1071620249.html
عقيد أمريكي يكشف عن الحقيقة "المرعبة" بشأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية
عقيد أمريكي يكشف عن الحقيقة "المرعبة" بشأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون العقيد دوغلاس ماكجريجور على قناته في يوتيوب أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر فادحة، لذلك أرسل مراهقين يبلغون من العمر خمسة عشر... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T12:56+0000
2022-12-26T12:56+0000
2022-12-26T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال: "الأوكرانيون عانوا من خسائر فادحة. فُقد 35000، ومات أكثر من 100000. تبدأ في جمع هذه الأرقام وتحصل على 150.000 جندي. الآن يحاولون تعبئة المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 و 15 عامًا، وذوي الاحتياجات الخاصة".وأشار ماكجريجور أيضًا إلى المستوى العالي لتدريب الجيش الروسي ومهاراته.وأضاف: "أنا معجب بالطريقة التي يدير بها الروس العمليات القتالية".في وقت سابق، ذكرت الصحيفة البريطانية ديلي ميل أنه بسبب الخسائر الفادحة، تستدعي القوات المسلحة الأوكرانية الجميع على التوالي. يتعين على ممثلي مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية أن يجروا حرفياً كل شخص مسؤول عن الخدمة العسكرية. هكذا، قالت مرأة إن المسؤولين لاحقوا البالغ شاب يبلغ من العمر 18 عامًا على دراجة هوائية لإبلاغه بضرورة الذهاب إلى شعبة التجنيد. يتم تسليم الاستدعاءات حتى عند مدخل الكنيسة. وفقًا للصحفيين البريطانيين، تعكس الأساليب العدوانية التي تستخدمها سلطات كييف لتعبئة الرجال العدد الحقيقي للضحايا في القوات المسلحة لأوكرانيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
عقيد أمريكي يكشف عن الحقيقة "المرعبة" بشأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية
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صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون العقيد دوغلاس ماكجريجور على قناته في يوتيوب أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر فادحة، لذلك أرسل مراهقين يبلغون من العمر خمسة عشر عامًا إلى خط المواجهة.
وقال: "الأوكرانيون عانوا من خسائر فادحة. فُقد 35000، ومات أكثر من 100000. تبدأ في جمع هذه الأرقام وتحصل على 150.000 جندي. الآن يحاولون تعبئة المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 و 15 عامًا، وذوي الاحتياجات الخاصة".
وأشار ماكجريجور أيضًا إلى المستوى العالي لتدريب الجيش الروسي ومهاراته.
وأضاف: "أنا معجب بالطريقة التي يدير بها الروس العمليات القتالية".
في وقت سابق، ذكرت الصحيفة البريطانية ديلي ميل أنه بسبب الخسائر الفادحة، تستدعي القوات المسلحة الأوكرانية الجميع على التوالي. يتعين على ممثلي مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية أن يجروا حرفياً كل شخص مسؤول عن الخدمة العسكرية. هكذا، قالت مرأة إن المسؤولين لاحقوا البالغ شاب يبلغ من العمر 18 عامًا على دراجة هوائية لإبلاغه بضرورة الذهاب إلى شعبة التجنيد. يتم تسليم الاستدعاءات حتى عند مدخل الكنيسة. وفقًا للصحفيين البريطانيين، تعكس الأساليب العدوانية التي تستخدمها سلطات كييف لتعبئة الرجال العدد الحقيقي للضحايا في القوات المسلحة لأوكرانيا.