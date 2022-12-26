https://sputnikarabic.ae/20221226/كوريا-الجنوبية-ترد-بالمثل-على-كوريا-الشمالية-وترسل-مسيرات-إلى-أجواء-بيونغ-يانغ-1071624992.html
كوريا الجنوبية ترد بالمثل على كوريا الشمالية وترسل مسيرات إلى أجواء بيونغ يانغ
كوريا الجنوبية ترد بالمثل على كوريا الشمالية وترسل مسيرات إلى أجواء بيونغ يانغ
ردت كوريا الجنوبية بالمثل على كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، وأرسلت طائرتها المسيّرة إلى بيونغ يانغ. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T14:32+0000
2022-12-26T14:32+0000
2022-12-26T14:32+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن "الجنوب أرسل رسائل تحذيرية، وأرسل المقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات حربية أخرى لإبعادها"، مؤكدة أنها "أجرت عملياتها على نطاق محدود تجنبا للإضرار بالمدنيين"، حسب وكالة يونهاب.وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية وصفت اقتحام الطائرات الكورية الشمالية دون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنه "استفزاز واضح"، وتعهدت بالرد بشكل حاسم.وقال الجيش الكوري الجنوبي في إفادة صحفية، إن "هذا الصباح، اكتشف جيشنا آثار طائرات مسيرة كورية شمالية في منطقة مقاطعة كيونغ جي دو، وهو استفزاز واضح من كوريا الشمالية وتدخل في مجالنا الجوي... سيواصل جيشنا الرد بحذر وحزم على هذه الاستفزازات من جانب كوريا الشمالية".وأضاف أن "5 طائرات مسيرة اقتحمت مجالنا الجوي، بينها طائرة حلقت فوق العاصمة سيئول".وأفادت قناة "واي تي إن" الكورية الجنوبية بأن "نحو 30 رحلة جوية في كوريا الجنوبية تم تعطيلها بعد تجاوز طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود بين الكوريتين دون إذن سيئول".وهذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية.ويأتي هذا التوغل في أجواء من التوتر المتصاعد مع إجراء بيونغ يانغ سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221226/وسائل-الإعلام-الكورية-الجنوبية-طائرات-مسيرة-كورية-شمالية-تعبر-الحدود-1071599204.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية ترد بالمثل على كوريا الشمالية وترسل مسيرات إلى أجواء بيونغ يانغ
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ردت كوريا الجنوبية بالمثل على كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، وأرسلت طائرتها المسيّرة إلى بيونغ يانغ.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن "الجنوب أرسل رسائل تحذيرية، وأرسل المقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات حربية أخرى لإبعادها"، مؤكدة أنها "أجرت عملياتها على نطاق محدود تجنبا للإضرار بالمدنيين"، حسب وكالة
يونهاب.
وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية وصفت اقتحام الطائرات الكورية الشمالية دون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنه "استفزاز واضح
"، وتعهدت بالرد بشكل حاسم.
وقال الجيش الكوري الجنوبي في إفادة صحفية، إن "هذا الصباح، اكتشف جيشنا آثار طائرات مسيرة كورية شمالية في منطقة مقاطعة كيونغ جي دو، وهو استفزاز واضح من كوريا الشمالية وتدخل في مجالنا الجوي... سيواصل جيشنا الرد بحذر وحزم على هذه الاستفزازات من جانب كوريا الشمالية".
وأضاف أن "5 طائرات مسيرة اقتحمت مجالنا الجوي، بينها طائرة حلقت فوق العاصمة سيئول".
وأفادت قناة "واي تي إن" الكورية الجنوبية بأن "نحو 30 رحلة جوية في كوريا الجنوبية تم تعطيلها
بعد تجاوز طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود بين الكوريتين دون إذن سيئول".
وهذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية.
ويأتي هذا التوغل في أجواء من التوتر المتصاعد مع إجراء بيونغ يانغ سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة هذا العام.