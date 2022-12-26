https://sputnikarabic.ae/20221226/كولوسكوف-قرار-انتقال-روسيا-إلى-الاتحاد-الآسيوي-لكرة-القدم-سيُتخذ-غدا--1071607409.html

كولوسكوف: قرار انتقال روسيا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيُتخذ غدا

كولوسكوف: قرار انتقال روسيا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيُتخذ غدا

أعلن الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم الروسي، فياتشيسلاف كولوسكوف، الاثنين، أن اللجنة التنفيذية المقبلة للمنظمة على الأغلب ستتخذ قرار الانتقال من الاتحاد... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T10:21+0000

2022-12-26T10:21+0000

2022-12-26T10:21+0000

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال فياتشيسلاف في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "رأيي لم يتغير هذه الأيام - أنا ضد مغادرة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. لقد ذكرت الأسباب، ولا أود أن أكررها. لقد عبرت عن رأيي للجنة التنفيذية وهناك شعور بأن قرار الانتقال إلى آسيا سيُتخذ، صوتت جميع الأندية في اللجنة التنفيذية لصالح القرار، بقيت الاتحادات الإقليمية صامتة، ما يمكن اعتباره موافقة، كما أوضح المسوقون أنه بهذه الطريقة سيكون من الممكن الاحتفاظ بالممولين".وأضاف "ربما كنت الوحيد الذي أخذ موقفا مختلفا، وأنا في مجال كرة القدم منذ 40 عامًا، وأعرف مستوى كرة القدم الآسيوية وأفهم أننا لن نتمكن من الخروج منه لفترة طويلة، ويمكن أن يكون أحدهم قد توصل إلى نفس الاستنتاجات وقد يعلنها يوم (غد) الثلاثاء، ولكن في الوقت الحالي على ما يبدو سيتم اتخاذ القرار[الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي]".وفي وقت سابق، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بيانًا مشتركًا تم بموجبه منع الفرق والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية لفترة غير محددة.في هذا الصدد، تم استبعاد منتخب روسيا لكرة القدم من المشاركة في المباريات الدولية الرسمية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا".ولم يتمكن منتخب روسيا من المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ، وفي دوري الأمم الأوروبية، كما سيغيب عن جولة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.هذا وعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم، اجتماعا يوم الجمعة الماضي، حيث نوقشت مسألة انسحاب الاتحاد الروسي من الاتحاد الأوروبي والانتقال إلى الاتحاد الآسيوي.وأكد رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، ألكسندر ديوكوف، أن القرار النهائي بشأن الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيُتخذ في 27 كانون الأول/ ديسمبر.

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