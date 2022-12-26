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https://sputnikarabic.ae/20221226/كيف-تغير-توقيت-ساعة-القيامة-منذ-1947-1071628987.html
كيف تغير توقيت "ساعة القيامة" منذ 1947؟
كيف تغير توقيت "ساعة القيامة" منذ 1947؟
يرجع تاريخ "ساعة القيامة" إلى عام 1947، عندما تم تأسيسها بواسطة علماء الذرة الأمريكيين، الذين شاركوا في صنع قنابل نووية تم استخدامها في قصف اليابان. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T15:56+0000
2022-12-26T15:56+0000
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وفي ذلك العام، تم ضبط "ساعة القيامة" عند 7 دقائق قبل "منتصف الليل" النووي. ومنذ ذلك الحين، يتغير توقيت الساعة، وفقا للأحداث العالمية ليشير إلى وقت محدد قبل منتصف الليل يتراوح بين دقائق وثوان.وترصد "ساعة القيامة" التهديد الذي تمثله الأسلحة الذرية وتمثل إشارة رمزية لمستوى الخطر، الذي يتم التعبير عنه بدقائق أو ثوان قبل "منتصف الليل" النووي.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

كيف تغير توقيت "ساعة القيامة" منذ 1947؟

15:56 GMT 26.12.2022
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يرجع تاريخ "ساعة القيامة" إلى عام 1947، عندما تم تأسيسها بواسطة علماء الذرة الأمريكيين، الذين شاركوا في صنع قنابل نووية تم استخدامها في قصف اليابان.
وفي ذلك العام، تم ضبط "ساعة القيامة" عند 7 دقائق قبل "منتصف الليل" النووي. ومنذ ذلك الحين، يتغير توقيت الساعة، وفقا للأحداث العالمية ليشير إلى وقت محدد قبل منتصف الليل يتراوح بين دقائق وثوان.
كيف تغير توقيت ساعة القيامة منذ 1947؟ - سبوتنيك عربي
وترصد "ساعة القيامة" التهديد الذي تمثله الأسلحة الذرية وتمثل إشارة رمزية لمستوى الخطر، الذي يتم التعبير عنه بدقائق أو ثوان قبل "منتصف الليل" النووي.
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