https://sputnikarabic.ae/20221226/لماذا-يكره-الصينيون-أمريكا-ويميلون-لروسيا؟-استطلاع-يجيب-1071598700.html

لماذا يكره الصينيون أمريكا ويميلون لروسيا؟.. استطلاع يجيب

لماذا يكره الصينيون أمريكا ويميلون لروسيا؟.. استطلاع يجيب

كشف استطلاع جديد للرأي أن المزيد من الصينيين يرون أنه من غير المرجح أن تعود العلاقة مع الولايات المتحدة إلى الماضي، حيث كانت توصف بأنها أفضل حالا من الآن. 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T08:18+0000

2022-12-26T08:18+0000

2022-12-26T08:18+0000

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وقال محللون صينيون إن الاستطلاع الذي نشرته صحيفة جلوبال تايمز يظهر أنه بسبب المنافسة، أو المواجهة، في إطار الاستراتيجية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد الصين في السنوات الأخيرة، وجد المزيد من الصينيين أن العلاقة مع الولايات المتحدة من غير المرجح أن تعود إلى الماضي.كذلك الدبلوماسية الصينية والتي تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع القوى الكبرى الأخرى مثل روسيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك الاقتصادات الناشئة والدول النامية في الآسيان وأفريقيا، دعما كبيرا من قبل الجمهور الصيني.وفقا لبيانات المسح في السنوات الماضية، تراجعت أهمية العلاقات الصينية الأمريكية في ذهن الصينيين الذين تمت مقابلتهم بشكل مستمر في السنوات الأخيرة وحلت العلاقات الصينية الروسية محل العلاقات الصينية الأمريكية لأول مرة في عام 2021 لتحتل المرتبة رقم 1 في القائمة.العلاقات الصينية الأمريكية معقدة للغاية وتتألف من عدة عوامل، لذلك سأل الاستطلاع المشاركين أيضًا عن آرائهم تجاه الإدارة التي يقودها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسياسيون من الديمقراطيين والجمهوريين، ووسائل الإعلام الأمريكية، والشركات الأمريكية ورجال الأعمال في الولايات المتحدة والجامعات ومعاهد البحث العلمي.وجد الاستطلاع أن معظم المشاركين يكرهون إدارة بايدن (59.8 بالمائة)، والجمهوريين (52.6 بالمائة) والديمقراطيين (51 بالمائة)، و 38.3 بالمائة منهم "لا يحبون" وسائل الإعلام الأمريكية.قال الخبراء إن العلاقات الصينية الأمريكية بشكل عام تتدهور بالفعل حيث يقول العديد من الصينيين إن الولايات المتحدة تحاول قمع الصين في جميع الجوانب، مع عدم وجود علامة على تخفيف التوتر ولكن فقط علامة على تصاعد التوتر في السنوات الأخيرة.ومن اللافت للنظر أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان هذا العام صنفها المشاركون في الاستطلاع على أنها الحدث الثالث الذي ترك انطباعًا عميقا عليهم، بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ولقاء الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين.وجهت زيارة بيلوسي الاستفزازية - وهي حالة تثير قلق الأمة الصينية بأكملها - ضربة كبيرة للعلاقات الصينية الأمريكية، مما أدى إلى انطباع سلبي للغاية عن الولايات المتحدة بين الشعب الصيني، وفق ما أكده شين تشيانغ، نائب مدير مركز الدراسات الأمريكية بجامعة فودان في شنغهاي، لصحيفة جلوبال تايمز.قال المحللون إن هناك العديد من الأسباب التي أقنعت الناس العاديين بأن العلاقات الصينية الأمريكية من غير المرجح أن تتعافى.وبحسب الاستطلاع تخشى العديد من العائلات الصينية من إرسال أبنائهم إلى الجامعات الأمريكية، أو العمل في الشركات الأمريكية أو حتى السفر إلى الولايات المتحدة، بسبب الإستراتيجية المناهضة للصين التي تتبناها الحكومة الأمريكية وكراهية الصين والآراء العنصرية بين الجمهور الأمريكي، لا سيما ما يتعلق بالمواقف التي اتخذها السياسيون الأمريكيون ووسائل الإعلام الأمريكية في السنوات الأخيرة، خاصة منذ بداية جائحة COVID-19.ويقول شين إن العديد من العوامل ساعدت في تدهور نظرة الصينيين للولايات المتحدة وتزايد الشكوك حول زيارة الأراضي الأمريكية، مثل التمييز العنصري، وخاصة الكراهية تجاه الأمريكيين الآسيويين، والتحقيقات التي لا أساس لها، والمضايقات ضد الصينيين بما في ذلك رجال الأعمال مثل منج وانزو المديرة المالية لشركة هواوي أو علماء العرق الصيني.قال الخبراء إن أداء الحكومات الأمريكية من دونالد ترامب إلى جو بايدن في السنوات القليلة الماضية أضر بشكل خطير بالصورة الدولية للولايات المتحدة، ووجد المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشعب الصيني، أن عدم كفاءة وفشل النظام السياسي الأمريكي لا يمكن تغييرها من خلال انتقال السلطة بين الطرفين.وجد الاستطلاع أن 59 في المائة من المشاركين الصينيين يعتقدون أن إدارة بايدن "غير قادرة على حكم أمريكا" وقال 53.5 في المائة منهم إن الولايات المتحدة بقيادة إدارة بايدن "غير قادرة على التصرف كقوة رئيسية مسؤولة". يعتقد 40.1 في المائة منهم أنه "من المستحيل" أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات فعالة وتظهر الصدق لإصلاح العلاقات مع الصين.في حين أن معظم الصينيين يفقدون الثقة في العلاقات مع الولايات المتحدة، فإن وجهات نظرهم بشأن العلاقات مع روسيا أصبحت مواتية بشكل متزايد. وقال حوالي 70 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع إن "صورة الولايات المتحدة تزداد سوءا" بسبب العقوبات والدعاية المناهضة لروسيا التي أطلقتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى منذ الأزمة الأوكرانية.قال وانغ يوي، مدير معهد الشؤون الدولية بجامعة رينمين الصينية، إن "الشعب الصيني أدرك تدريجياً أن أزمة أوكرانيا كانت أشبه بالفخ الذي نصبته الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لإضعاف روسيا وأن الصراع كان في الواقع بين روسيا والغرب كله".ويعتقد الكثير من المحللين الصينيين أن روسيا عوملت بشكل غير عادل من قبل الغرب خلال الأزمة في أوكرانيا، والعديد من الصينيين قلقون من أن الهيمنة الأمريكية يمكن أن تفرض عقوبات متهورة على أي شخص يرفض الانصياع، وما تفعله واشنطن تجاه موسكو يمكن أن يحدث للصين ذات يوم.وأشار وانغ إلى أنه "منذ بداية الأزمة، وصفت الولايات المتحدة والغرب جزيرة تايوان بأنها أوكرانيا القادمة، الأمر الذي جعل الكثير من الصينيين يشعرون أن ما فعله الغرب لروسيا اليوم هو ما ستواجهه الصين غدا".بهذا المعنى والكلام لوانغ، يشعر الكثيرون أن الصين وروسيا تشتركان في العديد من المصالح المشتركة وأن تعاونهما في السياحة والتجارة والاستثمار، والتبادلات بين الشعبين يمكن أن يجلب العديد من فرص التنمية الاقتصادية، وهذا يثبت أن الإجماع الذي توصل إليه كبار قادة البلدين يتطور بنجاح ويعود بالفائدة على الشعبين.

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