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https://sputnikarabic.ae/20221226/ليفربوليفوز-على-أستون-فيلا-3-1-في-الدوري-الإنجليزي-1071636524.html
ليفربول يفوز على أستون فيلا 3-1 في الدوري الإنجليزي
ليفربول يفوز على أستون فيلا 3-1 في الدوري الإنجليزي
حقق ليفربول فوزا صعبا خارج أرضه، بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعته بأستون فيلا، ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T20:50+0000
2022-12-26T20:50+0000
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أحرز أهداف الريدز، المصري محمد صلاح، بعد 3 دقائق، وفان دايك في الدقيقة 37، وبايشيتش في الدقيقة 81، فيما جاء هدف الفيلا الوحيد عن طريق واتكينز في الدقيقة 59 من عمر المباراة.بهذه النتيجة يصبح رصيد ليفربول 25 نقطة ويصعد للمركز السادس، بينما أستون فيلا يبقى في المركز الـ12 بعدما توقف رصيده عند 18 نقطة.
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أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, رياضة, منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, رياضة, منوعات

ليفربول يفوز على أستون فيلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

20:50 GMT 26.12.2022
© AP Photo / David Cliffاللاعب المصري، محمد صلاح يحرز هدفين ويقود فريقه ليفربول، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر. اليوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022.
اللاعب المصري، محمد صلاح يحرز هدفين ويقود فريقه ليفربول، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر. اليوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / David Cliff
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حقق ليفربول فوزا صعبا خارج أرضه، بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعته بأستون فيلا، ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك.
أحرز أهداف الريدز، المصري محمد صلاح، بعد 3 دقائق، وفان دايك في الدقيقة 37، وبايشيتش في الدقيقة 81، فيما جاء هدف الفيلا الوحيد عن طريق واتكينز في الدقيقة 59 من عمر المباراة.
لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
عرض نادي ليفربول الإنجليزي للبيع
7 نوفمبر, 16:30 GMT
بهذه النتيجة يصبح رصيد ليفربول 25 نقطة ويصعد للمركز السادس، بينما أستون فيلا يبقى في المركز الـ12 بعدما توقف رصيده عند 18 نقطة.
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