https://sputnikarabic.ae/20221226/ماذا-ينتظر-الدولار-بسبب-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1071596730.html
ماذا ينتظر الدولار بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
ماذا ينتظر الدولار بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
قال روبرت رابيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فلوريدا أتلانتيك، في مقال نُشر على البوابة الفرنسية برونوبيرتيز، إن الأزمة الأوكرانية أضعفت الدولار الأمريكي... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T04:56+0000
2022-12-26T04:56+0000
2022-12-26T05:14+0000
اقتصاد
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اليوم، العملة الأمريكية هي العملة الرئيسية، وتتم معظم المعاملات المالية في العالم بالدولار. ومع ذلك، منذ عام 2000، تحاول العديد من البلدان "الابتعاد" عن استخدامه في الصفقات الدولية. وأشار البروفيسور إلى أن هذه الجهود تكتسب مؤخرًا "زخمًا" حيث دعم العديد من دول الناتو أوكرانيا وفرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا.في يونيو/حزيران 2022، تمت مناقشة تطوير عملة احتياطي دولية جديدة في قمة البريكس الرابعة عشرة. في مارس/آذار 2022، توصل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى اتفاق بشأن الحاجة إلى تطوير عملة دولية جديدة. وقد جعلت روسيا اليوان الصيني عملتها الاحتياطية الفعلية، وبدأت إيران في استخدام الريال والروبل الروسي في التبادلات التجارية مع موسكو.من بين أمور أخرى، بالنسبة للقادة الصينيين، فإن الأزمة الأوكرانية "كشفت العديد من مشاكل العالم المتغير". وقال رابيل إن مسؤولية تشكيل "النظام الجديد" الآن تقع على عاتق الصين والدول العربية والعديد من الدول الأخرى.تضيع الثقة في الدولار وتحاول العديد من الدول تقليل استخدامه في أنواع مختلفة من الصفقات على خلفية العقوبات غير المسبوقة ضد روسيا والتي أثرت، من بين أمور أخرى، على القطاعين المالي والمصرفي. شرعت روسيا في سياسة التخلي عن استخدام العملة الأمريكية في التسويات الدولية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
ماذا ينتظر الدولار بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
04:56 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 05:14 GMT 26.12.2022) تابعنا عبر
قال روبرت رابيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فلوريدا أتلانتيك، في مقال نُشر على البوابة الفرنسية برونوبيرتيز، إن الأزمة الأوكرانية أضعفت الدولار الأمريكي وعززت التصور العالمي بأن النظام متعدد الأقطاب أفضل للعالم.
اليوم، العملة الأمريكية هي العملة الرئيسية، وتتم معظم المعاملات المالية في العالم بالدولار
. ومع ذلك، منذ عام 2000، تحاول العديد من البلدان "الابتعاد" عن استخدامه في الصفقات الدولية. وأشار البروفيسور إلى أن هذه الجهود تكتسب مؤخرًا "زخمًا" حيث دعم العديد من دول الناتو أوكرانيا وفرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا.
في يونيو/حزيران 2022، تمت مناقشة تطوير عملة احتياطي دولية جديدة في قمة البريكس الرابعة عشرة. في مارس/آذار 2022، توصل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى اتفاق بشأن الحاجة إلى تطوير عملة دولية جديدة. وقد جعلت روسيا اليوان الصيني عملتها الاحتياطية الفعلية، وبدأت إيران في استخدام الريال والروبل الروسي في التبادلات التجارية مع موسكو.
بالإضافة إلى ذلك، طورت الصين استراتيجية لإدخال عقود النفط الخام الآجلة باليوان ودفع قيمة الواردات بعملتها الخاصة بدلاً من الدولار الأمريكي. في الواقع، تتفاوض الصين والمملكة العربية السعودية بنشاط لتسعير بعض نفطها المباع إلى بكين باليوان. وقال الأستاذ إن هذا كان أحد الأهداف الرئيسية لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الأخيرة إلى الرياض.
من بين أمور أخرى، بالنسبة للقادة الصينيين، فإن الأزمة الأوكرانية "كشفت العديد من مشاكل العالم المتغير". وقال رابيل إن مسؤولية تشكيل "النظام الجديد" الآن تقع على عاتق الصين والدول العربية والعديد من الدول الأخرى.
تضيع الثقة في الدولار وتحاول العديد من الدول تقليل استخدامه في أنواع مختلفة من الصفقات على خلفية العقوبات غير المسبوقة ضد روسيا والتي أثرت، من بين أمور أخرى، على القطاعين المالي والمصرفي. شرعت روسيا في سياسة التخلي عن استخدام العملة الأمريكية في التسويات الدولية.