https://sputnikarabic.ae/20221226/ماذا-ينتظر-الدولار-بسبب-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1071596730.html

ماذا ينتظر الدولار بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

ماذا ينتظر الدولار بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

قال روبرت رابيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فلوريدا أتلانتيك، في مقال نُشر على البوابة الفرنسية برونوبيرتيز، إن الأزمة الأوكرانية أضعفت الدولار الأمريكي... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T04:56+0000

2022-12-26T04:56+0000

2022-12-26T05:14+0000

اقتصاد

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اليوم، العملة الأمريكية هي العملة الرئيسية، وتتم معظم المعاملات المالية في العالم بالدولار. ومع ذلك، منذ عام 2000، تحاول العديد من البلدان "الابتعاد" عن استخدامه في الصفقات الدولية. وأشار البروفيسور إلى أن هذه الجهود تكتسب مؤخرًا "زخمًا" حيث دعم العديد من دول الناتو أوكرانيا وفرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا.في يونيو/حزيران 2022، تمت مناقشة تطوير عملة احتياطي دولية جديدة في قمة البريكس الرابعة عشرة. في مارس/آذار 2022، توصل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى اتفاق بشأن الحاجة إلى تطوير عملة دولية جديدة. وقد جعلت روسيا اليوان الصيني عملتها الاحتياطية الفعلية، وبدأت إيران في استخدام الريال والروبل الروسي في التبادلات التجارية مع موسكو.من بين أمور أخرى، بالنسبة للقادة الصينيين، فإن الأزمة الأوكرانية "كشفت العديد من مشاكل العالم المتغير". وقال رابيل إن مسؤولية تشكيل "النظام الجديد" الآن تقع على عاتق الصين والدول العربية والعديد من الدول الأخرى.تضيع الثقة في الدولار وتحاول العديد من الدول تقليل استخدامه في أنواع مختلفة من الصفقات على خلفية العقوبات غير المسبوقة ضد روسيا والتي أثرت، من بين أمور أخرى، على القطاعين المالي والمصرفي. شرعت روسيا في سياسة التخلي عن استخدام العملة الأمريكية في التسويات الدولية.

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