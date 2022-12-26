https://sputnikarabic.ae/20221226/مبابي-فشل-في-تحطيم-رقمهأسرع-10-لاعبين-في-كأس-العالم-1071606094.html
مبابي فشل في تحطيم رقمه..أسرع 10 لاعبين في كأس العالم
مبابي فشل في تحطيم رقمه..أسرع 10 لاعبين في كأس العالم
فشل نجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسمه في مونديال روسيا، لأسرع ركض بسرعة بلغت 37 كيلومترا في الساعة. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T09:54+0000
2022-12-26T09:54+0000
2022-12-26T09:54+0000
رياضة
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ليكتفي في نسخة قطر بتسجيل 35.2 كيلومترا في الساعة فقط.ليتجاوز 13 لاعبا هذه السرعة في مونديال قطر بحسب تقرير لموقع footmercato، حيث شهدت قائمة أسرع 10 لاعبيين عددا من المفاجآت.وبحسب الموقع فإن عدم كسر الفرنسي لرقمه يعود لعدم منحه مساحات كبيرة وفرض رقابة لصيقة عليه من طرف الخصوم.وتصدر الغاني كمال الدين سليمانا، قائمة أسرع اللاعبيين بـ35.7 كيلومترا/الساعة، ليحل خلفه الكندي ألفونسو ديفيس بأقل بجزء من الثانية مسجلا 35.6 كيلومترا/الساعة، وثالثا الإسباني نيكو وليامز: 35.6 كيلومترا/الساعة، ورابعا الألماني دانيال روم: 35.5 كيلومترا/الساعة، وخامسا الويلزي دانيال جيمس، وخلفه الأمريكي أنطوني روبنسون وخلفه المغربي حكيمي وثامنا السنغالي إسماعيل سار، وتاسعا مبابي، وفي المرتبة العاشرة الصربي نيمانيا رادونيتش.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
مبابي فشل في تحطيم رقمه..أسرع 10 لاعبين في كأس العالم
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فشل نجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسمه في مونديال روسيا، لأسرع ركض بسرعة بلغت 37 كيلومترا في الساعة.
ليكتفي في نسخة قطر بتسجيل 35.2 كيلومترا في الساعة فقط.
ليتجاوز 13 لاعبا هذه السرعة في مونديال قطر بحسب تقرير لموقع
footmercato، حيث شهدت قائمة أسرع 10 لاعبيين عددا من المفاجآت.
وبحسب الموقع فإن عدم كسر الفرنسي لرقمه يعود لعدم منحه مساحات كبيرة وفرض رقابة لصيقة عليه من طرف الخصوم.
وسجل نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي رقما مكنه من دخول قائمة أسرع 10 لاعبيين في بطولة قطر ليحل في المركز السابع، مسجلا زمنا وصل لـ35.3 كيلومترا في الساعة، وذلك في لقاء منتخب بلاده مع كرواتيا.
وتصدر الغاني كمال الدين سليمانا، قائمة أسرع اللاعبيين بـ35.7 كيلومترا/الساعة، ليحل خلفه الكندي ألفونسو ديفيس بأقل بجزء من الثانية مسجلا 35.6 كيلومترا/الساعة، وثالثا الإسباني نيكو وليامز: 35.6 كيلومترا/الساعة، ورابعا الألماني دانيال روم: 35.5 كيلومترا/الساعة، وخامسا الويلزي دانيال جيمس، وخلفه الأمريكي أنطوني روبنسون وخلفه المغربي حكيمي وثامنا السنغالي إسماعيل سار، وتاسعا مبابي، وفي المرتبة العاشرة الصربي نيمانيا رادونيتش.