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مدربان عربيان في قائمة المتنافسين على الأفضل في العالم
مدربان عربيان في قائمة المتنافسين على الأفضل في العالم
وضع الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب وطني في العالم لعام 2022. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T08:13+0000
2022-12-26T08:13+0000
رياضة
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وكشف الاتحاد عن القائمة التي ضمت 20 مدربا ومنهم مدربان عربيان، دربا منتخبي بلديهما في بطولة كأس العالم 2022، والتي أقيمت في دولة قطر مؤخرا.وقاد الركراكي منتخب المغرب في سبع مباريات خلال بطولة كأس العالم 2022، وتصدر مجموعته السادسة في دور المجموعات من مونديال 2022، برصيد 7 نقاط، بفوزين على بلجيكا وكندا وتعادل مع كرواتيا.وتغلب منتخب المغرب على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي، وفاز على منتخب البرتغال في الدور ربع النهائي 1-0، وخسر من فرنسا في النصف نهائي 0-2، وخسر من كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث 1-2.وقاد جلال القادري منتخب تونس للتأهل إلى كأس العالم 2022، وشارك في البطولة بثلاث مباريات، فتعادل مع الدنمارك، وخسر من أستراليا، وحقق فوزا تاريخيا على منتخب فرنسا بهدف دون رد.
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رياضة
رياضة

مدربان عربيان في قائمة المتنافسين على الأفضل في العالم

08:13 GMT 26.12.2022
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Luca Bruno
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وضع الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب وطني في العالم لعام 2022.
وكشف الاتحاد عن القائمة التي ضمت 20 مدربا ومنهم مدربان عربيان، دربا منتخبي بلديهما في بطولة كأس العالم 2022، والتي أقيمت في دولة قطر مؤخرا.
وضمت القائمة كلا من وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، وجلال القادري مدرب منتخب تونس.
وقاد الركراكي منتخب المغرب في سبع مباريات خلال بطولة كأس العالم 2022، وتصدر مجموعته السادسة في دور المجموعات من مونديال 2022، برصيد 7 نقاط، بفوزين على بلجيكا وكندا وتعادل مع كرواتيا.
وتغلب منتخب المغرب على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي، وفاز على منتخب البرتغال في الدور ربع النهائي 1-0، وخسر من فرنسا في النصف نهائي 0-2، وخسر من كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث 1-2.
وقاد جلال القادري منتخب تونس للتأهل إلى كأس العالم 2022، وشارك في البطولة بثلاث مباريات، فتعادل مع الدنمارك، وخسر من أستراليا، وحقق فوزا تاريخيا على منتخب فرنسا بهدف دون رد.
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