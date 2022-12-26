https://sputnikarabic.ae/20221226/مصدر-لـسبوتنيك-فولودين-قد-يزور-إيران-في-يناير-ويلتقي-الرئيس-1071610191.html

مصدر لـ"سبوتنيك": فولودين قد يزور إيران في يناير ويلتقي الرئيس

مصدر لـ"سبوتنيك": فولودين قد يزور إيران في يناير ويلتقي الرئيس

صرح مصدر مطلع، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس الدوما الروسي (البرلمان) فياتشيسلاف فولودين، قد يتوجه إلى إيران في كانون الثاني/يناير، ويلتقي برئيس البلاد هناك. 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T11:07+0000

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2022-12-26T11:07+0000

أخبار إيران

الدوما

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موسكو- سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سيتوجه فولودين إلى إيران في كانون الثاني/يناير، حيث سيلتقي بالرئيس الإيراني".وأشار المصدر إلى أن لقاء الباحث البارز في معهد الولايات المتحدة وكندا لدى أكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير فاسيليف، مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان في طهران، كان تمهيداً لزيارة فولودين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب روسيا الموحدة الروسي، أن فاسيليف واللهيان بحثا الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مسائل التعاون على المستوى البرلماني.

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