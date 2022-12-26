https://sputnikarabic.ae/20221226/مصرع-6-أشخاص-وإصابة-16-آخرين-في-حادث-سير-شرق-نيجيريا-1071596841.html
مصرع 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حادث سير شرق نيجيريا
مصرع 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حادث سير شرق نيجيريا
لقي ستة أشخاص مصرعهم وأُصيب 16 آخرون في حادث سير، أمس الأحد، في ولاية باوتشي شمال شرقي نيجيريا، حسبما ذكرت شرطة المرور. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T05:05+0000
2022-12-26T05:05+0000
2022-12-26T05:11+0000
نيجيريا
العالم
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وقال يوسف عبد الله، قائد قطاع في الهيئة الفيدرالية للسلامة على الطرق في باوتشي، في مؤتمر صحفي، إن حافلة انقلبت بسبب انفجار إطار وفقدان السيطرة على أحد الطرق في منطقة حكومة غانجوا المحلية.وأفاد عبد الله أن ستة أشخاص لقوا حتفهم على الفور، مبينا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.وكثيرا ما يتم الإبلاغ عن حوادث الطرق المميتة في نيجيريا وغالبا ما تكون ناجمة عن الحمولة الزائدة وظروف الطرق السيئة والقيادة المتهورة.
https://sputnikarabic.ae/20221204/مسلحون-يهاجمون-مسجدا-في-شمال-نيجيريا-ويختطفون-نحو-19-شخصا-1070845543.html
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نيجيريا, العالم
مصرع 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حادث سير شرق نيجيريا
05:05 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 05:11 GMT 26.12.2022) تابعنا عبر
لقي ستة أشخاص مصرعهم وأُصيب 16 آخرون في حادث سير، أمس الأحد، في ولاية باوتشي شمال شرقي نيجيريا، حسبما ذكرت شرطة المرور.
وقال يوسف عبد الله، قائد قطاع في الهيئة الفيدرالية للسلامة على الطرق في باوتشي، في مؤتمر صحفي، إن حافلة انقلبت بسبب انفجار
إطار وفقدان السيطرة على أحد الطرق في منطقة حكومة غانجوا المحلية.
وأفاد عبد الله أن ستة أشخاص لقوا حتفهم على الفور، مبينا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.
وكثيرا ما يتم الإبلاغ عن حوادث الطرق المميتة في نيجيريا وغالبا ما تكون ناجمة عن الحمولة الزائدة وظروف الطرق السيئة والقيادة المتهورة.