https://sputnikarabic.ae/20221226/مقتل-شخصين-في-تحطم-طائرة-أسترالية-خفيفة--1071604966.html
مقتل شخصين في تحطم طائرة أسترالية خفيفة
مقتل شخصين في تحطم طائرة أسترالية خفيفة
لقي شخصان مصرعهما في أستراليا، إثر تحطم طائرة خفيفة خاصة؛ وتسبب حطام الطائرة بحريق في إحدى الغابات جنوبي غرب سيدني. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T09:20+0000
2022-12-26T09:20+0000
2022-12-26T09:20+0000
العالم
أستراليا
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سيدني- سبوتنيك. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، في بيان على الموقع الرسمي، اليوم الاثنين، إنه، تم العثور على حطام الطائرة وجثث القتلى، "ورسميا لم يتم الكشف عن هويتهما بعد".ووفقاً للشرطة، فإن التحقيق جار، وتم تطويق منطقة الحادث، ولم يتم تقديم أي معلومات إضافية، حتى الآن.ووفقاً للقناة التلفزيونية "9 نيوز"، اختفت الطائرة المذكورة عن الرادار، بعد إقلاعها من مطار خاص في مدينة ويدربورن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أستراليا
مقتل شخصين في تحطم طائرة أسترالية خفيفة
تابعنا عبر
لقي شخصان مصرعهما في أستراليا، إثر تحطم طائرة خفيفة خاصة؛ وتسبب حطام الطائرة بحريق في إحدى الغابات جنوبي غرب سيدني.
سيدني- سبوتنيك
. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، في بيان على الموقع الرسمي، اليوم الاثنين، إنه، تم العثور على حطام الطائرة وجثث القتلى، "ورسميا لم يتم الكشف عن هويتهما بعد".
ووفقاً للشرطة، فإن التحقيق جار، وتم تطويق منطقة الحادث، ولم يتم تقديم أي معلومات إضافية، حتى الآن.
ووفقاً للقناة التلفزيونية "9 نيوز"، اختفت الطائرة المذكورة عن الرادار، بعد إقلاعها من مطار خاص في مدينة ويدربورن.