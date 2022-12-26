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https://sputnikarabic.ae/20221226/مقتل-شخصين-في-تحطم-طائرة-أسترالية-خفيفة--1071604966.html
مقتل شخصين في تحطم طائرة أسترالية خفيفة
مقتل شخصين في تحطم طائرة أسترالية خفيفة
لقي شخصان مصرعهما في أستراليا، إثر تحطم طائرة خفيفة خاصة؛ وتسبب حطام الطائرة بحريق في إحدى الغابات جنوبي غرب سيدني. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
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أستراليا
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سيدني- سبوتنيك. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، في بيان على الموقع الرسمي، اليوم الاثنين، إنه، تم العثور على حطام الطائرة وجثث القتلى، "ورسميا لم يتم الكشف عن هويتهما بعد".ووفقاً للشرطة، فإن التحقيق جار، وتم تطويق منطقة الحادث، ولم يتم تقديم أي معلومات إضافية، حتى الآن.ووفقاً للقناة التلفزيونية "9 نيوز"، اختفت الطائرة المذكورة عن الرادار، بعد إقلاعها من مطار خاص في مدينة ويدربورن.
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العالم, أستراليا
العالم, أستراليا

مقتل شخصين في تحطم طائرة أسترالية خفيفة

09:20 GMT 26.12.2022
© Sputnik . Alexander Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورتحطم طائرة خفيفة
تحطم طائرة خفيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Sputnik . Alexander Kryazhev
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لقي شخصان مصرعهما في أستراليا، إثر تحطم طائرة خفيفة خاصة؛ وتسبب حطام الطائرة بحريق في إحدى الغابات جنوبي غرب سيدني.
سيدني- سبوتنيك. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، في بيان على الموقع الرسمي، اليوم الاثنين، إنه، تم العثور على حطام الطائرة وجثث القتلى، "ورسميا لم يتم الكشف عن هويتهما بعد".
ووفقاً للشرطة، فإن التحقيق جار، وتم تطويق منطقة الحادث، ولم يتم تقديم أي معلومات إضافية، حتى الآن.
ووفقاً للقناة التلفزيونية "9 نيوز"، اختفت الطائرة المذكورة عن الرادار، بعد إقلاعها من مطار خاص في مدينة ويدربورن.
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