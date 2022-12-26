https://sputnikarabic.ae/20221226/مقتل-قائد-شرطة-إقليمي-في-انفجار-بأفغانستان-1071597810.html
مقتل قائد شرطة إقليمي في انفجار بأفغانستان
مقتل قائد شرطة إقليمي في انفجار بأفغانستان
قتل قائد شرطة إقليمي في انفجار وقع بالقرب من مقر الشرطة في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان، حسبما ذكر مصدر لـ "سبوتنيك". 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T06:46+0000
2022-12-26T06:46+0000
2022-12-26T06:46+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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كابول – سبوتنيك. وقال المصدر إن: "انفجارا وقع في مدخل إدارة الشرطة، ما أسفر عن مقتل رئيس الشرطة".واستولت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ اب 2021، ما أدى لانهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، وتعجيل الولايات المتحدة بسحب قواتها.وفي وقت سابق من سبتمبر/ أيلول، شكلت طالبان حكومة جديدة بقيادة محمد حسن أخوند الذي عمل وزيرا للخارجية خلال الفترة السابقة من حكم الحركة.وتشهد الأوضاع الأمنية اضطرابا في البلاد الفقير منذ ذلك الوقت.
https://sputnikarabic.ae/20221225/منظمة-التعاون-الإسلامي-تدعو-طالبان-للترجع-عن-قرارها-بمنع-توظيف-النساء-في-منظمات-الإغاثة-1071594290.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
مقتل قائد شرطة إقليمي في انفجار بأفغانستان
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قتل قائد شرطة إقليمي في انفجار وقع بالقرب من مقر الشرطة في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان، حسبما ذكر مصدر لـ "سبوتنيك".
كابول – سبوتنيك. وقال المصدر إن: "انفجارا وقع في مدخل إدارة الشرطة، ما أسفر عن مقتل رئيس الشرطة".
واستولت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ اب 2021، ما أدى لانهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، وتعجيل الولايات المتحدة بسحب قواتها.
وفي وقت سابق من سبتمبر/ أيلول، شكلت طالبان حكومة جديدة
بقيادة محمد حسن أخوند الذي عمل وزيرا للخارجية خلال الفترة السابقة من حكم الحركة.
وتشهد الأوضاع الأمنية اضطرابا في البلاد الفقير منذ ذلك الوقت.