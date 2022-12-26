https://sputnikarabic.ae/20221226/مقتل-6-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-بهجوم-استهدف-مقرهم-في-الرقة-شرقي-سوريا-1071620476.html

مقتل 6 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بهجوم استهدف مقرهم في الرقة شرقي سوريا

مقتل 6 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بهجوم استهدف مقرهم في الرقة شرقي سوريا

قتل وأصيب مجموعة كبيرة من مسلحي قوات "قسد" الموالين للجيش الأمريكي في مدينة الرقة، في هجوم مسلح يعد الأكبر من نوعه منذ تدمير هذه المدينة شرقي سوريا، تحت ضربات... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T13:03+0000

2022-12-26T13:03+0000

2022-12-26T13:20+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104320/24/1043202492_0:447:774:882_1920x0_80_0_0_8ddc93670fb19fe7d8b7bc454a2f1a1b.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بمدينة الرقة، إن 6 مسلحين من قوات "قسد" بينهم 3 من قوات "الأسايش" الذراع الأمني لها، قتلوا وأصيب عدد أخر بينهم حالات حرجة، اليوم الاثنين 26 ديسمبر/ كانون الأول، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية على مبنى ما يسمى "الأمن العام" التابع لقوات "الأسايش".وتابعت المصادر أن الاشتباكات المسلحة التي استخدم فيها الرشاشات والبنادق سمع صدها في جميع أنحاء مدينة الرقة، والتي دارت بالقرب من مساكن حوض نهر الفرات سابقاً في حي الدرعية غربي مدينة الرقة شمالي شرقي سوريا ،إثر الهجوم الأعنف الذي تشهده المدينة منذ سنوات.ويضم المكان الذي حدث فيه الهجوم المسلح، مقرات لما يسمى "الأسايش" و"وحدات مكافحة الإرهاب" ومبنى "سجن الاستخبارات العسكرية" العائد لقوات "قسد"، بالإضافة إلى الشقق التي تم الاستيلاء عليها من مديرية حوض الفرات الحكومية وتحويلها مساكن وإقامات لمسلحي "قسد".وأضافت المصادر إن قوات "قسد" بكافة تشكيلاتها العسكرية ضربت طوقاً أمنياً واسعاً على حي الدرعية وانتشرت دوريتها وحواجزها في الأحياء الأخرى، كما قامت بإغلاق مداخل ومخارج مدينة الرقة، إثر الهجوم حيث استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى حي الدرعية وشنت عملية تمشيط واعتقالات عشوائية بحق المدنيين.وتأتي هذه التطورات العسكرية في ضوء الحديث عن النية من قبل الجيش الأمريكي بإعادة عدد من القواعد العسكرية لها في مدينة الرقة ومحيطها في مقر الفرقة 17 وعند جسر الرشيد، تزامناً مع توسع المظاهرات والاحتجاجات ضد ممارسات "قسد" في أرياف محافظتي دير الزور والحسكة.

https://sputnikarabic.ae/20221218/شبح-عودة-القواعد-الأمريكية-إلى-الرقة-بعد-3-سنوات-من-إغلاقها-1071335683.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم