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https://sputnikarabic.ae/20221226/مقتل-6-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-بهجوم-استهدف-مقرهم-في-الرقة-شرقي-سوريا-1071620476.html
مقتل 6 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بهجوم استهدف مقرهم في الرقة شرقي سوريا
مقتل 6 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بهجوم استهدف مقرهم في الرقة شرقي سوريا
قتل وأصيب مجموعة كبيرة من مسلحي قوات "قسد" الموالين للجيش الأمريكي في مدينة الرقة، في هجوم مسلح يعد الأكبر من نوعه منذ تدمير هذه المدينة شرقي سوريا، تحت ضربات... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T13:03+0000
2022-12-26T13:20+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بمدينة الرقة، إن 6 مسلحين من قوات "قسد" بينهم 3 من قوات "الأسايش" الذراع الأمني لها، قتلوا وأصيب عدد أخر بينهم حالات حرجة، اليوم الاثنين 26 ديسمبر/ كانون الأول، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية على مبنى ما يسمى "الأمن العام" التابع لقوات "الأسايش".وتابعت المصادر أن الاشتباكات المسلحة التي استخدم فيها الرشاشات والبنادق سمع صدها في جميع أنحاء مدينة الرقة، والتي دارت بالقرب من مساكن حوض نهر الفرات سابقاً في حي الدرعية غربي مدينة الرقة شمالي شرقي سوريا ،إثر الهجوم الأعنف الذي تشهده المدينة منذ سنوات.ويضم المكان الذي حدث فيه الهجوم المسلح، مقرات لما يسمى "الأسايش" و"وحدات مكافحة الإرهاب" ومبنى "سجن الاستخبارات العسكرية" العائد لقوات "قسد"، بالإضافة إلى الشقق التي تم الاستيلاء عليها من مديرية حوض الفرات الحكومية وتحويلها مساكن وإقامات لمسلحي "قسد".وأضافت المصادر إن قوات "قسد" بكافة تشكيلاتها العسكرية ضربت طوقاً أمنياً واسعاً على حي الدرعية وانتشرت دوريتها وحواجزها في الأحياء الأخرى، كما قامت بإغلاق مداخل ومخارج مدينة الرقة، إثر الهجوم حيث استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى حي الدرعية وشنت عملية تمشيط واعتقالات عشوائية بحق المدنيين.وتأتي هذه التطورات العسكرية في ضوء الحديث عن النية من قبل الجيش الأمريكي بإعادة عدد من القواعد العسكرية لها في مدينة الرقة ومحيطها في مقر الفرقة 17 وعند جسر الرشيد، تزامناً مع توسع المظاهرات والاحتجاجات ضد ممارسات "قسد" في أرياف محافظتي دير الزور والحسكة.
https://sputnikarabic.ae/20221218/شبح-عودة-القواعد-الأمريكية-إلى-الرقة-بعد-3-سنوات-من-إغلاقها-1071335683.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مقتل 6 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بهجوم استهدف مقرهم في الرقة شرقي سوريا

13:03 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 13:20 GMT 26.12.2022)
© Sputnik . Ateea Al-Ateeaالرتل الأمريكي المنسحب من من القواعد الأمريكية المتواجدة في محافظتي الرقة وحلب، سوريا 20 أكتوبر 2019
الرتل الأمريكي المنسحب من من القواعد الأمريكية المتواجدة في محافظتي الرقة وحلب، سوريا 20 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Sputnik . Ateea Al-Ateea
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قتل وأصيب مجموعة كبيرة من مسلحي قوات "قسد" الموالين للجيش الأمريكي في مدينة الرقة، في هجوم مسلح يعد الأكبر من نوعه منذ تدمير هذه المدينة شرقي سوريا، تحت ضربات الجيش الأمريكي و"قسد" قبل خمسة أعوام.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بمدينة الرقة، إن 6 مسلحين من قوات "قسد" بينهم 3 من قوات "الأسايش" الذراع الأمني لها، قتلوا وأصيب عدد أخر بينهم حالات حرجة، اليوم الاثنين 26 ديسمبر/ كانون الأول، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية على مبنى ما يسمى "الأمن العام" التابع لقوات "الأسايش".
وتابعت المصادر أن الاشتباكات المسلحة التي استخدم فيها الرشاشات والبنادق سمع صدها في جميع أنحاء مدينة الرقة، والتي دارت بالقرب من مساكن حوض نهر الفرات سابقاً في حي الدرعية غربي مدينة الرقة شمالي شرقي سوريا ،إثر الهجوم الأعنف الذي تشهده المدينة منذ سنوات.
ويضم المكان الذي حدث فيه الهجوم المسلح، مقرات لما يسمى "الأسايش" و"وحدات مكافحة الإرهاب" ومبنى "سجن الاستخبارات العسكرية" العائد لقوات "قسد"، بالإضافة إلى الشقق التي تم الاستيلاء عليها من مديرية حوض الفرات الحكومية وتحويلها مساكن وإقامات لمسلحي "قسد".
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
شبح عودة القواعد الأمريكية إلى الرقة بعد 3 سنوات من إغلاقها
18 ديسمبر, 20:27 GMT
وأضافت المصادر إن قوات "قسد" بكافة تشكيلاتها العسكرية ضربت طوقاً أمنياً واسعاً على حي الدرعية وانتشرت دوريتها وحواجزها في الأحياء الأخرى، كما قامت بإغلاق مداخل ومخارج مدينة الرقة، إثر الهجوم حيث استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى حي الدرعية وشنت عملية تمشيط واعتقالات عشوائية بحق المدنيين.

في حين أعلن ما يسمى "الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التي تقودها "قسد"، علي حجو، لموقع الإدارة الذاتية الرّسمي: "عن ارتقاء 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي، و3 من القوَّات العسكرية إثر إحباطهم لهجوم ما أسماها بخلايا "داعش" ( الإرهابية المحظورة في روسيا)، صباح اليوم الاثنين على القسم الغربي للرقة، وما تزال القوى الأمنية تمشّط المنطقة للقبض على عناصر الخليّة، بحسب بيانه.

وتأتي هذه التطورات العسكرية في ضوء الحديث عن النية من قبل الجيش الأمريكي بإعادة عدد من القواعد العسكرية لها في مدينة الرقة ومحيطها في مقر الفرقة 17 وعند جسر الرشيد، تزامناً مع توسع المظاهرات والاحتجاجات ضد ممارسات "قسد" في أرياف محافظتي دير الزور والحسكة.
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