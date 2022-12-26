https://sputnikarabic.ae/20221226/مقرها-أوكرانيا-شبكة-احتيال-تسرق-أموال-المسنين-الإسرائيليين-الناطقين-بالروسية-1071602292.html

مقرها أوكرانيا.. شبكة احتيال تسرق أموال المسنين الإسرائيليين الناطقين بالروسية

مقرها أوكرانيا.. شبكة احتيال تسرق أموال المسنين الإسرائيليين الناطقين بالروسية

قالت صحيفة عبرية، اليوم الاثنين، إن وحدة الحرب الإلكترونية في وحدة "لاهاف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية، ألقت خلال الأيام الأخيرة الماضية القبض على 3 مشتبه... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T09:07+0000

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وكشفت تحقيقات الشرطة أن المشتبه بهم، الذين شاركوا في شبكة احتيال، قدموا أنفسهم لكبار السن كموظفين في البنوك أو ممثلين لشركات الائتمان أو كضباط شرطة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.كما اتضح أن أعضاء الشبكة اعتادوا على الاتصال بالضحايا عبر الهاتف ثم تواصلوا معهم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبينهم بتحويل الأموال إليهم من أجل المساعدة في منع الاختراق المزعوم لحساباتهم الشخصية.يعيش المشتبه به في تشغيل شبكة الاحتيال في أوكرانيا، واتصلت الشرطة الإسرائيلية بنظيرتها الأوكرانية وأبلغتها بالتحقيق.وكشف التحقيق أن إحدى الضحايا، وهي سيدة مسنة من شمال إسرائيل، حولت عشرات الآلاف من الشواكل (الدولار يساوي 3.49 شيكل) نقدا إلى المشتبه بهم الذين التقتهم في نقطة التقاء تم الاتفاق عليها مسبقا".وفقا للاشتباه، يعيش بعض مرتكبي الاحتيال في الخارج بما في ذلك في أوكرانيا، لكنهم استخدموا بنية تحتية خلوية موجودة في إسرائيل بحيث يبدو أن مكالماتهم للمسنين تأتي من أرقام البنوك المحلية.وقبل أيام، ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على اثنين من أفراد الشبكة متلبسين. وأمس الأحد، داهمت وحدة الأمن السيبراني شقة في بلدة حريش قرب حيفا شمال إسرائيل، حيث توجد البنية التحتية الخلوية المذكورة، واعتقلت صاحب الشقة. ومددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون (وسط) توقيف المتهمين الأولين حتى 27 ديسمبر / كانون الأول الجاري، وصاحب الشقة حتى 29 ديسمبر / كانون الأول.

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