https://sputnikarabic.ae/20221226/ناجي-لـسبوتنيك-رؤساء-حكومات-إسرائيل-قتلة-بأسماء-مختلفة-وإعدام-الأسرى-لن-يخيف-الفلسطينيين-1071632926.html

ناجي لـ"سبوتنيك": رؤساء حكومات إسرائيل قتلة بأسماء مختلفة... و"إعدام الأسرى" لن يخيف الفلسطينيين

ناجي لـ"سبوتنيك": رؤساء حكومات إسرائيل قتلة بأسماء مختلفة... و"إعدام الأسرى" لن يخيف الفلسطينيين

أكد قادة فصائل المقاومة الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، أن ما يسمى "قانون إعدام الأسرى" لن يخيف الفلسطينيين بل سيزيدهم إصرارًا على التصدي للاحتلال. 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T19:09+0000

2022-12-26T19:09+0000

2022-12-26T19:09+0000

أخبار فلسطين اليوم

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وصرح الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، الدكتور طلال ناجي، لمراسل "سبوتنيك" في دمشق، أن "الإسرائيليين يتوهمون بأنهم سيخيفوا الفلسطينيين (بهذا القانون) لكنهم لن يخيفوا أحداً، فهذا الشباب المقاوم الفلسطيني الذي يخرج إلى الشارع أو تلك الفتاة الفلسطينية التي تحمل سكين المطبخ هي تدرك أنها ذاهبة إلى الشهادة، والاحتلال لا يستطيع أن يردع شعبنا بتخويفهم بعقوبة الإعدام بل سيزيد الإصرار لدى شعبنا الفلسطيني على مزيد من التصدي لهذا العدو".ولفت ناجي إلى أن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة تضم عتاة اليمين المتطرف الفاشيين العنصريين ومنهم ’’بن غفير’’ و’’سموترش’’ وهؤلاء قادمون من أجل مزيد من التنكيل بالشعب الفلسطيني والولوغ بالمزيد من الدم الفلسطيني، وفرض المزيد من الإجراءات ضد أهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948، تصوّر أنهم يريدون أن يسلمو ’’سموترش’’ و’’بن غفير’’ مسؤولية الأمن في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 وكذلك التدخل حتى في شؤون جيش الاحتلال".224 شهيدا فلسطينيا منذ بداية العام 2022وأضاف القيادي الفلسطيني في حديثه لـ "سبوتنيك"، على هامش حفل وداع وتكريم أقامته الفصائل الفلسطينية، اليوم، للسفير الكوبي في دمشق السيد ’’ميغيل بورتو بارغا’’ بمناسبة مغادرته لسوريا: "بالنسبة لنا لا فرق بين رئيس حكومة وآخر من هؤلاء، فكلهم متطرفون، حتى من يدّعون أنهم يمثلون الوسط أو الأقرب إلى اليسار ممن جاء وتعاقب على الحكم في الكيان الصهيوني، كل هؤلاء عانى منهم الشعب الفلسطيني جميعاً؛ فمنذ بداية هذا العام استشهد أكثر من 224 فلسطينيا منهم 52 في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية بينهم أطفال ونساء وشيوخ ورجال.واستطرد ناجي: "كل هؤلاء قتلة لكن بأسماء مختلفة، وعلى كل حال نحن على ثقة بأنهم مهما أوغلوا في الدم ومهما قتلوا وخربوا وأجرموا".الشعب الفلسطيني مستمر بالتصدي للاحتلال منذ 105 أعواموأكمل ناجي حديثه، قائلاً: "الشعب الفلسطيني العظيم أثبت بأنه صامد ومتمسك بحقوقه وثوابته وأرضه، وسيستمر بالتصدي للاحتلال، وهو عابر حتى للفصائل وللتنظيمات في المجابهة في الضفة الغربية، وتسمعون بـ ’’عرين الأسود’’ و’’كتيبة جنين’’ و’’كتيبة نابلس’’ و’’كتيبة الخليل’’ ومعظم المدن الفلسطينية، فقد هب الشعب الفلسطيني متمرداً رافضاً الاستكانة وهو يتصدى لهذا العدو رغم مرور 105 أعوام على وعد بلفور، ولا يزال صامداً رغم ما يرتكبونه من جرائم بحق شعبنا وأسرانا، فقد قتلوا الأسير ناصر أبو حميد نتيجة الإهمال الطبي رغم إصابته بمرض السرطان، ولم يعالجوه في سجونهم وإلى الآن يرفضون تسليم جثمانه إلى أهله".220 جثمانا يحتجزها الاحتلال في "مقبرة الأرقام"واستطرد القيادي الفلسطيني، قائلاً: "هناك أيضاً أكثر من 220 جثمانا يحتفظ بها الاحتلال ضمن أقبيته، وهناك مقبرة أرقام، والفلسطيني عندهم هو مجرد رقم وهذه المقبرة الأرقام مستمرة منذ عام 1967، فأول شهيد فلسطيني، وهو خالد الأمين في مطلع عام 1967 إلى الآن مدفون في مقبرة برقم، تخيل ذلك!!.. هذا هو العدو الصهيوني، ولذلك مهما ارتكبوا من جرائم، فالشعب الفلسطيني لا يزال مستمراً بالصمود والتصدي وإن شا الله ستوحد هذه الجرائم كل الفصائل الفلسطينية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية والتماسك أكثر والتصدي المشترك والموحد للعدو الصهيوني’’.عبد المجيد: نتوقع مزيدا من التصعيدمن جانبه اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن "نتائج الانتخابات الإسرائيلية بصعود اليمين المتطرف يمثل عدواناً جديداً على الشعب الفلسطيني"، وقال: "نتوقع مزيداً من التصعيد والإجراءات التي تتخذها حكومة نتنياهو القادمة، لكن نحن في ظل هذه المقاومة المتصاعدة والعمليات البطولية لفصائل المقاومة الفلسطينية نؤكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً أمام هذه الإجراءات ولن تكون هذه الحكومة قادرة على مواجهة هذا الشعب".وأضاف عبد المجيد: "المرحلة القادمة تحمل بين طياتها العديد من المخاطر تجاه ما ستقوم به المجموعات المتطرفة في المستوطنات والحكومة الإسرائيلية القادمة، لكننا على يقين أن شعبنا سيكون قادراً على كسر هذه الاعتداءات المتكررة واقتحامات المسجد الأقصى، ونحن نعتبر أن العدو سيعيش مأزقاً جديداً في ظل التطورات والتجاذبات الدولية، ونعتبر أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة في المشهد الدولي والإقليمي في المرحلة القادمة".نستغرب الصمت العربي والدولي ومجلس الأمنوتعليقاً على قانون ’’إعدام الأسرى’’، قال عبد المجيد: "نستغرب الصمت العربي الرسمي وصمت المؤسسات والهيئات الدولية ومجلس الأمن عن إصدار الاحتلال المزيد من القوانين والإجراءات الإجرامية والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني، فهذا الكيان الصهيوني دائماً يتمرد على القرارات الدولية ولا يطبق أي منها، وأنا اعتبر أن إرادة الشعب الفلسطيني وإرادة أحرار العالم الذين يواجهون الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية قادرة على كسر هذه القوانين والإجراءات".وكان رئيس الحكومة الإسرئيلية بنيامين نتنياهو قد وافق على شروط وزير الأمن القومي الإسرائيلي المكلف إيتمار بن غفير ووزير الأمن ’’بتسلئيل سموتريتش’’ زعيم حزب ’’الصهيونية المتدينة’’ على وضع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات، ووافق على أن يقوما بالترويج لصالح إقرار القانون رغم من معارضة المنظومة الأمنية والتي تخشى من زيادة العمليات وخطف جنود الاحتلال وفقاً لما نقلته وكالة "القدس" للأنباء عن القناة الـ12 العبرية.وسبق للكنيست الإسرائيلي أن صدّق، في مطلع شهر كانون الثاني/ يناير عام 2018، بالقراءة الأولى على مشروع قانون تقدم به حزب ’’إسرائيل بيتنا’’ بزعامة وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك ’’أفيغدور ليبرمان’’ يجيز إعدام المقاومين الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي على أن يستكمل البحث بهذا القانون فيما يسمى ’’المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر’’ إلى أن يطرح بعد ذلك للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.

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