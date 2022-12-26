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https://sputnikarabic.ae/20221226/نادي-النصر-السعودي-يرد-على-صفقة-انتقال-رونالدو-إلى-صفوفه-1071604834.html
نادي النصر السعودي يرد على صفقة انتقال رونالدو إلى صفوفه
نادي النصر السعودي يرد على صفقة انتقال رونالدو إلى صفوفه
رد المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، مارسيلو سالازار، على أنباء التفاوض مع نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على انتقاله إلى صفوفه، بعد فسخ نادي... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T09:17+0000
2022-12-26T09:17+0000
مجتمع
رياضة
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وأكد سالازار في تصريحات لموقع "فلاش سكور" الرياضي، أنه "من غير المسموح له بتأكيد أو نفي صفقة الانتقال".وقال: "غير مسموح لي بقول نعم أو لا، دعونا ننتظر ونرى كيف ستجري الأمور حتى نهاية العام، وكما ترون، هذه مفاوضات شاقة، ليس للنادي فحسب، ولكن لعالم كرة القدم".وتابع: "ما يمكنني قوله هو إن كريستيانو رونالدو من بين أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، كان دائما نموذجا بالنسبة لي كرياضي، وذلك بسبب الرغبة التي يُظهرها لتحقيق الفوز، وبعد ذلك، كمواطن برتغالي أدعمه دائما، ولكن في الوقت المناسب سيتم الكشف عن المستقبل".وتأتي تصريحات المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، مارسيلو كالازار، بعد أن ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، نقلا عن مصادر "خاصة"، أن مطلع الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن انتقال نجم ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر السعودي.وحول تكاليف الصفقة أوضحت المصادر أنها ستكلف "800 مليون ريال سعودي"، مشيرة إلى أن "إحدى الشركات الراعية لنادي النصر" ستقوم بتمويل الصفقة كاملة من خلال عقد "إستراتيجي متكامل، يمتد حتى 3 أعوام".يشار إلى أن النجم البرتغالي قد شارك مع منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، حيث ودَّع البطولة أمام منتخب المغرب فى دور الـ8 بنتيجة هدف مقابل لا شيء، مع التذكير بأنه لم يشارك أساسيا في المنتخب خلال البطولة.
https://sputnikarabic.ae/20221221/تقارير-رونالدو-يصل-إلى-السعودية-تمهيدا-للتفاوض-مع-نادي-النصر-1071467111.html
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رياضة
رياضة

نادي النصر السعودي يرد على صفقة انتقال رونالدو إلى صفوفه

09:17 GMT 26.12.2022
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANAكريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
كريستيانو رونالدو
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANA
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رد المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، مارسيلو سالازار، على أنباء التفاوض مع نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على انتقاله إلى صفوفه، بعد فسخ نادي "مانشستر يونايتد" تعاقده معه.
وأكد سالازار في تصريحات لموقع "فلاش سكور" الرياضي، أنه "من غير المسموح له بتأكيد أو نفي صفقة الانتقال".
وقال: "غير مسموح لي بقول نعم أو لا، دعونا ننتظر ونرى كيف ستجري الأمور حتى نهاية العام، وكما ترون، هذه مفاوضات شاقة، ليس للنادي فحسب، ولكن لعالم كرة القدم".
وتابع: "ما يمكنني قوله هو إن كريستيانو رونالدو من بين أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، كان دائما نموذجا بالنسبة لي كرياضي، وذلك بسبب الرغبة التي يُظهرها لتحقيق الفوز، وبعد ذلك، كمواطن برتغالي أدعمه دائما، ولكن في الوقت المناسب سيتم الكشف عن المستقبل".
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
تقارير: رونالدو يصل إلى السعودية تمهيدا للتفاوض مع نادي "النصر"
21 ديسمبر, 20:13 GMT
وتأتي تصريحات المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، مارسيلو كالازار، بعد أن ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، نقلا عن مصادر "خاصة"، أن مطلع الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن انتقال نجم ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر السعودي.
وحول تكاليف الصفقة أوضحت المصادر أنها ستكلف "800 مليون ريال سعودي"، مشيرة إلى أن "إحدى الشركات الراعية لنادي النصر" ستقوم بتمويل الصفقة كاملة من خلال عقد "إستراتيجي متكامل، يمتد حتى 3 أعوام".
يشار إلى أن النجم البرتغالي قد شارك مع منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، حيث ودَّع البطولة أمام منتخب المغرب فى دور الـ8 بنتيجة هدف مقابل لا شيء، مع التذكير بأنه لم يشارك أساسيا في المنتخب خلال البطولة.
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