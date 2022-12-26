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https://sputnikarabic.ae/20221226/نتنياهو-يتعهد-بعدم-مساس-حكومته-المقبلة-بحقوق-المثليين-1071598369.html
نتنياهو يتعهد بعدم مساس حكومته المقبلة بحقوق المثليين
نتنياهو يتعهد بعدم مساس حكومته المقبلة بحقوق المثليين
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بأن حكومته المقبلة لن تمس بحقوق المثليين. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T07:30+0000
2022-12-26T07:30+0000
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
المثليين
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جاء تعهد نتنياهو، يوم الأحد، ردا على تصريحات لحلفاء له في الائتلاف الحكومي الجديد بأنهم سيدعمون قوانين تسمح بالتمييز ضد الأشخاص المثليين، بحسب "الأسوشيتدبرس".وقال نتنياهو إن هذه التصريحات "غير مقبولة بالنسبة لي ولأعضاء الليكود"، مؤكدا أن اتفاق الائتلاف " لا يسمح بالتفرقة ضد المثليين أو المساس بحقوقهم في الحصول على الخدمات مثل باقي المواطنين الإسرائيليين".وكانت اوريت ستروك العضو في الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية، قالت إن حزبها يسعى لتغيير القانون المناهض للتمييز، والذي من شأنه أن يسمح للأشخاص بتجنب القيام بالأعمال التي تتعارض مع معتقداتهم الدينية بما في ذلك التمييز ضد المثليين في المستشفياتوقالت ستروك في مقابلة مع إذاعة "كان" العامة: "طالما أنه هناك عدد كاف من الأطباء الآخرين لتقديم الرعاية" ينبغي أن يكون بمقدور مقدمي الرعاية الطبية المتدينين رفض علاج المرضى المثليين.من المقرر أن يشكل بنيامين نتنياهو الحكومة القومية والدينية الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، بمشاركة حزب الليكود الذي يتزعمه والعديد من الأحزاب المناهضة بشكل علني لمجتمع المثليين.
https://sputnikarabic.ae/20221225/قناة-عبرية-تكشف-موعد-تولي-نتنياهو-رئاسة-الحكومة-الإسرائيلية-رسميا-1071588014.html
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أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, المثليين
أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, المثليين

نتنياهو يتعهد بعدم مساس حكومته المقبلة بحقوق المثليين

07:30 GMT 26.12.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANAزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بأن حكومته المقبلة لن تمس بحقوق المثليين.
جاء تعهد نتنياهو، يوم الأحد، ردا على تصريحات لحلفاء له في الائتلاف الحكومي الجديد بأنهم سيدعمون قوانين تسمح بالتمييز ضد الأشخاص المثليين، بحسب "الأسوشيتدبرس".
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
قناة عبرية تكشف موعد تولي نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية رسميا
أمس, 16:43 GMT
وقال نتنياهو إن هذه التصريحات "غير مقبولة بالنسبة لي ولأعضاء الليكود"، مؤكدا أن اتفاق الائتلاف " لا يسمح بالتفرقة ضد المثليين أو المساس بحقوقهم في الحصول على الخدمات مثل باقي المواطنين الإسرائيليين".
وكانت اوريت ستروك العضو في الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية، قالت إن حزبها يسعى لتغيير القانون المناهض للتمييز، والذي من شأنه أن يسمح للأشخاص بتجنب القيام بالأعمال التي تتعارض مع معتقداتهم الدينية بما في ذلك التمييز ضد المثليين في المستشفيات
وقالت ستروك في مقابلة مع إذاعة "كان" العامة: "طالما أنه هناك عدد كاف من الأطباء الآخرين لتقديم الرعاية" ينبغي أن يكون بمقدور مقدمي الرعاية الطبية المتدينين رفض علاج المرضى المثليين.
من المقرر أن يشكل بنيامين نتنياهو الحكومة القومية والدينية الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، بمشاركة حزب الليكود الذي يتزعمه والعديد من الأحزاب المناهضة بشكل علني لمجتمع المثليين.
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