عربي
https://sputnikarabic.ae/20221226/نصف-الألمان-يقولون-إن-التضخم-سيرتفع-عكس-توقعات-البنك-المركزي-1071611942.html
نصف الألمان يقولون إن التضخم سيرتفع عكس توقعات البنك المركزي
نصف الألمان يقولون إن التضخم سيرتفع عكس توقعات البنك المركزي
توقع نصف المواطنين الألمان ارتفاعا حتميا للتضخم في عام 2023، على عكس توقعات البنك المركزي الألماني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T12:03+0000
2022-12-26T12:03+0000
أخبار ألمانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102104/09/1021040956_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_9fbdd21c995f1e3b62330be526916819.jpg
وفقا لتوقعات البنك المركزي الألماني، سينخفض ​​التضخم من متوسط ​​8.6% في عام 2022 إلى 7.2% في عام 2023.لكن حوالي 28% من المشاركين في الاستطلاع توقعوا أن يظل التضخم عند المستويات المرتفعة في الأشهر الأخيرة، وفقا لاستطلاع أجرته يوجوف وهي شركة دولية على الإنترنت مختصة بأبحاث الأسواق و نشرته وكالة الأنباء الألمانية.وأضاف الاستطلاع أن 35% يتوقعون أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويعتقد 24% أنه سيبقى عند نفس المستوى المرتفع، و28% فقط يعتقدون أن التضخم سينخفض ​​على المدى المتوسط.وبحسب الاستطلاع، قال 22% من الألمان إنهم ادخروا أموالاً أقل من ذي قبل بسبب ارتفاع الأسعار.تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري وشمل 2057 شخصا.وفي أغسطس/آب الماضي، تسارع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له في 40 عاما عند 8.8%. وارتفعت أسعار الطاقة الألمانية بنسبة 35.6% وأسعار المواد الغذائية بنسبة 16.6%، وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 3.1% من 2.8% في يوليو/تموز.
https://sputnikarabic.ae/20220830/تسارع-التضخم-في-ألمانيا-إلى-أعلى-مستوى-خلال-40-عاما-مع-ارتفاع-أسعار-الطاقة-1067061796.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102104/09/1021040956_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_6301d61fd3c3176005960ce84614ffc3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, العالم
أخبار ألمانيا, العالم

نصف الألمان يقولون إن التضخم سيرتفع عكس توقعات البنك المركزي

12:03 GMT 26.12.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمدينة برلين
مدينة برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
توقع نصف المواطنين الألمان ارتفاعا حتميا للتضخم في عام 2023، على عكس توقعات البنك المركزي الألماني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين.
وفقا لتوقعات البنك المركزي الألماني، سينخفض ​​التضخم من متوسط ​​8.6% في عام 2022 إلى 7.2% في عام 2023.
لكن حوالي 28% من المشاركين في الاستطلاع توقعوا أن يظل التضخم عند المستويات المرتفعة في الأشهر الأخيرة، وفقا لاستطلاع أجرته يوجوف وهي شركة دولية على الإنترنت مختصة بأبحاث الأسواق و نشرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف الاستطلاع أن 35% يتوقعون أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويعتقد 24% أنه سيبقى عند نفس المستوى المرتفع، و28% فقط يعتقدون أن التضخم سينخفض ​​على المدى المتوسط.
انخفاض معدلات التضخم في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
تسارع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى خلال 40 عاما مع ارتفاع أسعار الطاقة
30 أغسطس, 19:07 GMT
وبحسب الاستطلاع، قال 22% من الألمان إنهم ادخروا أموالاً أقل من ذي قبل بسبب ارتفاع الأسعار.
تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري وشمل 2057 شخصا.
وفي أغسطس/آب الماضي، تسارع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له في 40 عاما عند 8.8%. وارتفعت أسعار الطاقة الألمانية بنسبة 35.6% وأسعار المواد الغذائية بنسبة 16.6%، وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 3.1% من 2.8% في يوليو/تموز.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:26 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала