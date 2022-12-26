https://sputnikarabic.ae/20221226/نصف-الألمان-يقولون-إن-التضخم-سيرتفع-عكس-توقعات-البنك-المركزي-1071611942.html

نصف الألمان يقولون إن التضخم سيرتفع عكس توقعات البنك المركزي

نصف الألمان يقولون إن التضخم سيرتفع عكس توقعات البنك المركزي

توقع نصف المواطنين الألمان ارتفاعا حتميا للتضخم في عام 2023، على عكس توقعات البنك المركزي الألماني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين. 26.12.2022, سبوتنيك عربي

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وفقا لتوقعات البنك المركزي الألماني، سينخفض ​​التضخم من متوسط ​​8.6% في عام 2022 إلى 7.2% في عام 2023.لكن حوالي 28% من المشاركين في الاستطلاع توقعوا أن يظل التضخم عند المستويات المرتفعة في الأشهر الأخيرة، وفقا لاستطلاع أجرته يوجوف وهي شركة دولية على الإنترنت مختصة بأبحاث الأسواق و نشرته وكالة الأنباء الألمانية.وأضاف الاستطلاع أن 35% يتوقعون أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويعتقد 24% أنه سيبقى عند نفس المستوى المرتفع، و28% فقط يعتقدون أن التضخم سينخفض ​​على المدى المتوسط.وبحسب الاستطلاع، قال 22% من الألمان إنهم ادخروا أموالاً أقل من ذي قبل بسبب ارتفاع الأسعار.تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري وشمل 2057 شخصا.وفي أغسطس/آب الماضي، تسارع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له في 40 عاما عند 8.8%. وارتفعت أسعار الطاقة الألمانية بنسبة 35.6% وأسعار المواد الغذائية بنسبة 16.6%، وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 3.1% من 2.8% في يوليو/تموز.

https://sputnikarabic.ae/20220830/تسارع-التضخم-في-ألمانيا-إلى-أعلى-مستوى-خلال-40-عاما-مع-ارتفاع-أسعار-الطاقة-1067061796.html

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