https://sputnikarabic.ae/20221226/وزير-الاقتصاد-التونسي-التضخم-سيبلغ-105-في-2023-والعام-المقبل-سيكون-صعبا-1071619925.html

وزير الاقتصاد التونسي: التضخم سيبلغ 10.5% في 2023 والعام المقبل سيكون صعبا

وزير الاقتصاد التونسي: التضخم سيبلغ 10.5% في 2023 والعام المقبل سيكون صعبا

صرح وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد 10.5 بالمائة. 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T12:38+0000

2022-12-26T12:38+0000

2022-12-26T12:38+0000

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1a/1071619777_0:193:3075:1923_1920x0_80_0_0_6216bebfa373b9d4803bce0932dd8f90.jpg

وتابع في مؤتمر صحفي أن "عام 2023 سيكون صعبا"، وفقا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.وأضاف الوزير التونسي: "تعتبر تونس تتحكم نسبيا في نسبة التضخم، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الفائدة، بالمقارنة مع دول أوروبية".وواصل: "نحن من يركض وراء صندوق النقد الدولي وليس العكس، ونحن في حاجة إلى الإصلاحات الواردة في قانون المالية".وكانت الحكومة التونسية نفت في الشهر الماضي، أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق ‏النقد الدولي يتضمن بيع بعض المؤسسات الحكومية في الدولة.‏وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، عن موعد أول تمويل من صندوق النقد الدولي لبلاده، في إطار الاتفاق على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.وكشف العباسي أن التمويل سيكون خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، واصفا النقاش الذي امتد لما يقارب العام بين ممثلي الصندوق والحكومة التونسية بالـ''متكامل''، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أعلن مؤخرا أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت 8.8، لافتا إلى أن 803638 ناخبا شاركوا في الانتخابات من أصل أكثر من 9 ملايين شخص يحق لهم التصويت.وتعد تلك الانتخابات هي أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته استثنائية في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي، والتي تضمنت حينئذ تجميد عمل البرلمان ثم إعلان حله في وقت لاحق.وقد جرت تلك الانتخابات وسط مقاطعة عدة أحزاب، أبرزها حزب حركة النهضة التي كانت تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المنحل.

https://sputnikarabic.ae/20221225/تونس-تخصيص-18-مليار-دولار-كنفقات-تعهد-خلال-السنة-المالية-2023-1071568679.html

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تونس اليوم, العالم العربي