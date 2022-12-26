https://sputnikarabic.ae/20221226/وزير-الخارجية-الكويتي-يستقبل-وفدا-من-الكونغرس-الأمريكي-1071598529.html
وزير الخارجية الكويتي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي
وزير الخارجية الكويتي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي
استقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، مساء الأحد، وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب ديفيد سيسيلين رئيس لجنة شؤون الشرق... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T07:23+0000
2022-12-26T07:23+0000
2022-12-26T07:23+0000
العالم العربي
الكويت
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وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن لقاء وزير الخارجية الكويتي بالوفد الأمريكي جاء بمناسبة زيارة رسمية يجريها الوفد حاليا إلى دولة الكويت، حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء الروابط الوثيقة والمشتركة التي تجمع بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك سبل التعاون والشراكة والتطلعات نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا.وتناول اللقاء كذلك ما تم تطويره بين البلدين في كافة المجالات الحيوية والمتنوعة لإنماء القطاعات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية وتبادل الخبرات على صعيد التنسيق الدبلوماسي والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابع تمويله.من جانبهم، شدد أعضاء الكونغرس الأمريكي على التزام بلادهم بصون أمن وسلامة دولة الكويت وشعبها الأمر الذي يعد محورا راسخا في العلاقات بين شعبي البلدين.وتوجه الوفد الأمريكي بالشكر للكويت على استضافة القوات المسلحة الأمريكية على أراضيها، كما أعربوا عن الامتنان على الجهود الكويتية الإنسانية وأعمالها الدبلوماسية خلال الأعوام الماضية وتفاعلها البارز مع المشاهد الدولية ودورها في توفير الاستقرار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الكويت
وزير الخارجية الكويتي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي
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استقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، مساء الأحد، وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب ديفيد سيسيلين رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكافحة الإرهاب في ديوان عام وزارة الخارجية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية
"كونا" إن لقاء وزير الخارجية الكويتي بالوفد الأمريكي جاء بمناسبة زيارة رسمية يجريها الوفد حاليا إلى دولة الكويت، حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء الروابط الوثيقة والمشتركة التي تجمع بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك سبل التعاون والشراكة والتطلعات نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا.
وتناول اللقاء كذلك ما تم تطويره بين البلدين في كافة المجالات الحيوية والمتنوعة لإنماء القطاعات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية وتبادل الخبرات على صعيد التنسيق الدبلوماسي والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابع تمويله.
من جانبهم، شدد أعضاء الكونغرس الأمريكي على التزام بلادهم بصون أمن وسلامة دولة الكويت وشعبها الأمر الذي يعد محورا راسخا في العلاقات بين شعبي البلدين.
وتوجه الوفد الأمريكي بالشكر للكويت على استضافة القوات المسلحة الأمريكية على أراضيها، كما أعربوا عن الامتنان على الجهود الكويتية الإنسانية وأعمالها الدبلوماسية خلال الأعوام الماضية وتفاعلها البارز مع المشاهد الدولية ودورها في توفير الاستقرار.