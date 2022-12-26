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وسائل إعلام: الهند تنشر صواريخ باليستية جديدة على الحدود
وسائل إعلام: الهند تنشر صواريخ باليستية جديدة على الحدود
أفادت وكالة الأنباء الهندية نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع الهندية أن وزارة الدفاع الهندية سمحت بشراء حوالي 120 صاروخًا باليستيًا من طراز برالاي للقوات المسلحة... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T05:53+0000
2022-12-26T05:53+0000
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يمكن لصاروخ برالاي شبه الباليستي الذي يعمل بالوقود الصلب "أرض-أرض" أن يضرب أهدافًا على مسافة 150 إلى 500 كيلومتر ويحمل رأسًا حربيًا يزن 350 إلى 700 كيلوغرام. يمكن إطلاق الصاروخ من قاذفة متحركة.وقال المصدر: "تمت الموافقة على اقتناء نحو 120 صاروخا للقوات المسلحة ونشرها على طول الحدود في اجتماع رفيع المستوى بوزارة الدفاع".يمكن للصاروخ أن يغير مسار رحلته، مما يمنع من تدميره بالصواريخ الاعتراضية.تم اختبار صاروخ برالاي بنجاح مرتين في يومين متتاليين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تعمل القوات المسلحة على الحصول عليه وتشغيله.
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رصد عسكري, أخبار الهند اليوم, العالم
رصد عسكري, أخبار الهند اليوم, العالم

وسائل إعلام: الهند تنشر صواريخ باليستية جديدة على الحدود

05:53 GMT 26.12.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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أفادت وكالة الأنباء الهندية نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع الهندية أن وزارة الدفاع الهندية سمحت بشراء حوالي 120 صاروخًا باليستيًا من طراز برالاي للقوات المسلحة الهندية، وستنشرها على الحدود مع باكستان والصين.
يمكن لصاروخ برالاي شبه الباليستي الذي يعمل بالوقود الصلب "أرض-أرض" أن يضرب أهدافًا على مسافة 150 إلى 500 كيلومتر ويحمل رأسًا حربيًا يزن 350 إلى 700 كيلوغرام. يمكن إطلاق الصاروخ من قاذفة متحركة.
وقال المصدر: "تمت الموافقة على اقتناء نحو 120 صاروخا للقوات المسلحة ونشرها على طول الحدود في اجتماع رفيع المستوى بوزارة الدفاع".
يمكن للصاروخ أن يغير مسار رحلته، مما يمنع من تدميره بالصواريخ الاعتراضية.
تم اختبار صاروخ برالاي بنجاح مرتين في يومين متتاليين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تعمل القوات المسلحة على الحصول عليه وتشغيله.
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