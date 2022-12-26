عربي
https://sputnikarabic.ae/20221226/وسائل-الإعلام-الكورية-الجنوبية-طائرات-مسيرة-كورية-شمالية-تعبر-الحدود-1071599204.html
وسائل الإعلام الكورية الجنوبية: طائرات مسيرة كورية شمالية تعبر الحدود
وسائل الإعلام الكورية الجنوبية: طائرات مسيرة كورية شمالية تعبر الحدود
أرسل جيش جمهورية كوريا الجنوبية الطائرات ردا على اختراق طائرات مسيرة تابعة لكوريا الديمقراطية جنوب الحدود بين الكوريتين، حسبما نقلت وكالة يونهاب اليوم الاثنين... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T07:42+0000
2022-12-26T07:55+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103744/64/1037446425_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_4d7486bda5fa8aa51b4eb327cc8c92d1.jpg
وفتح حرس الحدود نيرانا تحذيرية.ووفقا للوكالة، تم اكتشاف الطائرات المسيرة لكوريا الديمقراطية جنوب الحدود بين الكوريتين حوالي الساعة 10:25 بالتوقيت المحلي (04:25 بتوقيت موسكو). وردت سيول بإرسال طائرات عسكرية ومروحيات ومعدات أخرى. ولم يتضح في الوقت الحالي ما إذا كانت الطائرات المسيرة مسلحة أم لا.
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103744/64/1037446425_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5ce35665bfe34a25d002ac0e65a0d807.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

وسائل الإعلام الكورية الجنوبية: طائرات مسيرة كورية شمالية تعبر الحدود

07:42 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 07:55 GMT 26.12.2022)
© AFP 2022 / Ahn Young-joonالحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / Ahn Young-joon
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أرسل جيش جمهورية كوريا الجنوبية الطائرات ردا على اختراق طائرات مسيرة تابعة لكوريا الديمقراطية جنوب الحدود بين الكوريتين، حسبما نقلت وكالة يونهاب اليوم الاثنين عن لجنة رؤساء الأركان بجمهورية كوريا الجنوبية.
وفتح حرس الحدود نيرانا تحذيرية.
ووفقا للوكالة، تم اكتشاف الطائرات المسيرة لكوريا الديمقراطية جنوب الحدود بين الكوريتين حوالي الساعة 10:25 بالتوقيت المحلي (04:25 بتوقيت موسكو). وردت سيول بإرسال طائرات عسكرية ومروحيات ومعدات أخرى. ولم يتضح في الوقت الحالي ما إذا كانت الطائرات المسيرة مسلحة أم لا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала