https://sputnikarabic.ae/20221226/وسائل-الإعلام-الكورية-الجنوبية-طائرات-مسيرة-كورية-شمالية-تعبر-الحدود-1071599204.html
وسائل الإعلام الكورية الجنوبية: طائرات مسيرة كورية شمالية تعبر الحدود
وسائل الإعلام الكورية الجنوبية: طائرات مسيرة كورية شمالية تعبر الحدود
أرسل جيش جمهورية كوريا الجنوبية الطائرات ردا على اختراق طائرات مسيرة تابعة لكوريا الديمقراطية جنوب الحدود بين الكوريتين، حسبما نقلت وكالة يونهاب اليوم الاثنين... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T07:42+0000
2022-12-26T07:42+0000
2022-12-26T07:55+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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وفتح حرس الحدود نيرانا تحذيرية.ووفقا للوكالة، تم اكتشاف الطائرات المسيرة لكوريا الديمقراطية جنوب الحدود بين الكوريتين حوالي الساعة 10:25 بالتوقيت المحلي (04:25 بتوقيت موسكو). وردت سيول بإرسال طائرات عسكرية ومروحيات ومعدات أخرى. ولم يتضح في الوقت الحالي ما إذا كانت الطائرات المسيرة مسلحة أم لا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
وسائل الإعلام الكورية الجنوبية: طائرات مسيرة كورية شمالية تعبر الحدود
07:42 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 07:55 GMT 26.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
أرسل جيش جمهورية كوريا الجنوبية الطائرات ردا على اختراق طائرات مسيرة تابعة لكوريا الديمقراطية جنوب الحدود بين الكوريتين، حسبما نقلت وكالة يونهاب اليوم الاثنين عن لجنة رؤساء الأركان بجمهورية كوريا الجنوبية.
وفتح حرس الحدود نيرانا تحذيرية.
ووفقا للوكالة، تم اكتشاف الطائرات المسيرة لكوريا الديمقراطية جنوب الحدود بين الكوريتين حوالي الساعة 10:25 بالتوقيت المحلي (04:25 بتوقيت موسكو). وردت سيول بإرسال طائرات عسكرية ومروحيات ومعدات أخرى. ولم يتضح في الوقت الحالي ما إذا كانت الطائرات المسيرة مسلحة أم لا.