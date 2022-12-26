https://sputnikarabic.ae/20221226/وصول-حافلات-مهاجرين-إلى-أمام-منزل-نائبة-بايدن-بملابس-صيفية-في-الصقيع-عشية-عيد-الميلاد-فيديو-1071609705.html

وصول حافلات مهاجرين إلى أمام منزل نائبة بايدن بملابس صيفية في الصقيع عشية عيد الميلاد... فيديو

وصول حافلات مهاجرين إلى أمام منزل نائبة بايدن بملابس صيفية في الصقيع عشية عيد الميلاد... فيديو

ذكرت تقارير أمريكية، أنه تم إنزال عدد من حافلات المهاجرين خارج منزل كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء السبت... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T10:53+0000

2022-12-26T10:53+0000

2022-12-26T10:53+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

جو بايدن

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وتم إحضار المهاجرين من ولاية تكساس إلى المرصد البحري، حيث تعيش هاريس، وفقا لشبكة الأخبار المحلية "WJLA 7News" التابعة لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية.ولفت التقرير إلى أن بعض المهاجرين الذي جرى نقلهم، كانوا يرتدون ملابس غير مناسبة، مثل القمصان والتي-شيرت، والتي لا تتناسب مع ظروف الطقس الشتوية الشديدة، التي شهدت انخفاض في الحرارة إلى 18 درجة فهرنهايت.وقالت شبكة المعونة المتبادلة للتضامن مع المهاجرين، إنها استخدمت 3 حافلات محملة بالمهاجرين لإيوائهم في كنيسة، وزودتهم بالطعام والملابس الدافئة.وأظهر مقطع فيديو شاركه مراسل "WJLA 7News"، كريستيان فلوريس، على "تويتر" مجموعة من الأشخاص يدخلون حافلة، وجاء في التغريدة: "الحافلة الثالثة والأخيرة للمهاجرين في ليلة حافلات المهاجرين المتوجهة إلى العاصمة من تكساس، حيث تنقلهم شبكة المعونة المتبادلة للتضامن مع المهاجرين إلى الكنيسة".وفي حين أنه ليس من الواضح من الذي أرسل الحافلات الثلاث، فقد سبق للعديد من حكام الولايات الجمهوريين، بما في ذلك حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، إرسال المهاجرين إلى مدن ديمقراطية، مثل واشنطن ونيويورك، للاحتجاج على سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي، جو بايدن.وتعتقد منظمة في شبكة "WJLA 7News"، إيمي فيشر، أن موعد تسليم المهاجرين في ليلة عيد الميلاد، كان بمثابة "حيلة سياسية من قبل أبوت".وفي شهر سبتمبر/ أيلول، قال أبوت إن ولايته أرسلت حافلتين تضم مهاجرين إلى منزل كامالا هاريس في واشنطن.يشار إلى أن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، انتقدت غريغ أبوت وحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، على إرسالهما حافلات تضم مهاجرين للعاصمة واشنطن منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، واعتبرت في مقابلة مع مجلة "فايس" أن ما يفعلاه هو "ممارسة ألعاب".وقالت: "هذه أعمال سياسية مثيرة مع بشر حقيقيين يفرون من الأذى".

https://sputnikarabic.ae/20221222/كتاب-جديد-بايدن-وصف-نائبته-كامالا-هاريس-بـعمل-قيد-الإنجاز-وعبر-عن-إحباطه-منها--1071499281.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن