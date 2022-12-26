https://sputnikarabic.ae/20221226/وفد-من-كبار-المسؤولين-الإثيوبيين-يصل-إلى-تيغراي-للمرة-الأولى-منذ-اندلاع-القتال-1071630625.html

وفد من كبار المسؤولين الإثيوبيين يصل إلى تيغراي للمرة الأولى منذ اندلاع القتال

وفد من كبار المسؤولين الإثيوبيين يصل إلى تيغراي للمرة الأولى منذ اندلاع القتال

وصل، اليوم الاثنين، وفد من كبار المسؤولين الإثيوبيين في أول رحلة إلى منطقة تيغراي منذ بدء الحرب 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T16:49+0000

2022-12-26T16:49+0000

2022-12-26T16:49+0000

أخبار إثيوبيا

العمليات العسكرية في تيغراي

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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، فقد وصل وفد من كبار المسؤولين الإثيوبيين إلى تيغراي للمرة الأولى منذ اندلاع القتال قبل عامين، في المنطقة الشمالية التي تعتبرها أديس أبابا متمردة.وفيما قال بيان الخارجية الإثيوبية إن الوفد ترأسه رئيس البرلمان تاجيسي تشافو، فقد نشرت الوزارة صورًا للمسؤولين أثناء استقبالهم على مدرج في العاصمة الإقليمية ميكيلي.وجاء في البيان: "وصل وفد من الحكومة الاتحادية الإثيوبية برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب، الأونرابل تاجيسي تشافو، إلى ميكيلي، عاصمة ولاية تيغراي الإقليمية، للإشراف على تنفيذ القضايا المهمة في اتفاق السلام".وقال غيتاتشو رضا، العضو البارز في جبهة تحرير تيغراي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية في تيغراي، على وسائل التواصل الاجتماعي إن زيارة وفد من الوزراء الإثيوبيين تمثل "علامة فارقة في اتفاق السلام لإنهاء الحرب".وقال إن الوفد يضم أيضا رؤساء مؤسسات عامة مثل البنك التجاري الإثيوبي والخطوط الجوية الإثيوبية وإثيو تيليكوم.وقد تم اتخاذ خطوات لاستعادة الخدمات في المنطقة، التي كانت إلى حد كبير دون تغطية هاتفية واتصال إنترنت وبنوك محدودة فقط.يشار إلى أن الصراع كان قد اندلع، في نوفمبر 2020، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة قواعد الجيش الإثيوبي وإرسال قوات إلى المنطقة.طالع أيضا: الحكومة الإثيوبية تؤكد أنها تعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع مسلحي تيغراي

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سبوتنيك عربي

أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي