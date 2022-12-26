عربي
https://sputnikarabic.ae/20221226/وفد-من-كبار-المسؤولين-الإثيوبيين-يصل-إلى-تيغراي-للمرة-الأولى-منذ-اندلاع-القتال-1071630625.html
وفد من كبار المسؤولين الإثيوبيين يصل إلى تيغراي للمرة الأولى منذ اندلاع القتال
وفد من كبار المسؤولين الإثيوبيين يصل إلى تيغراي للمرة الأولى منذ اندلاع القتال
وصل، اليوم الاثنين، وفد من كبار المسؤولين الإثيوبيين في أول رحلة إلى منطقة تيغراي منذ بدء الحرب 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T16:49+0000
2022-12-26T16:49+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/03/1050618062_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_385fe003b7a78d26d73c2c533a7468d6.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، فقد وصل وفد من كبار المسؤولين الإثيوبيين إلى تيغراي للمرة الأولى منذ اندلاع القتال قبل عامين، في المنطقة الشمالية التي تعتبرها أديس أبابا متمردة.وفيما قال بيان الخارجية الإثيوبية إن الوفد ترأسه رئيس البرلمان تاجيسي تشافو، فقد نشرت الوزارة صورًا للمسؤولين أثناء استقبالهم على مدرج في العاصمة الإقليمية ميكيلي.وجاء في البيان: "وصل وفد من الحكومة الاتحادية الإثيوبية برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب، الأونرابل تاجيسي تشافو، إلى ميكيلي، عاصمة ولاية تيغراي الإقليمية، للإشراف على تنفيذ القضايا المهمة في اتفاق السلام".وقال غيتاتشو رضا، العضو البارز في جبهة تحرير تيغراي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية في تيغراي، على وسائل التواصل الاجتماعي إن زيارة وفد من الوزراء الإثيوبيين تمثل "علامة فارقة في اتفاق السلام لإنهاء الحرب".وقال إن الوفد يضم أيضا رؤساء مؤسسات عامة مثل البنك التجاري الإثيوبي والخطوط الجوية الإثيوبية وإثيو تيليكوم.وقد تم اتخاذ خطوات لاستعادة الخدمات في المنطقة، التي كانت إلى حد كبير دون تغطية هاتفية واتصال إنترنت وبنوك محدودة فقط.يشار إلى أن الصراع كان قد اندلع، في نوفمبر 2020، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة قواعد الجيش الإثيوبي وإرسال قوات إلى المنطقة.طالع أيضا: الحكومة الإثيوبية تؤكد أنها تعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع مسلحي تيغراي
https://sputnikarabic.ae/20221115/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يؤكد-التزام-الحكومة-بضمان-السلام-الدائم-في-البلاد-وإعادة-إعمار-تيغراي-1070219434.html
https://sputnikarabic.ae/20221112/إثيوبيا-وجبهة-تحرير-تيغراي-توقعان-على-تنفيذ-اتفاق-وقف-الأعمال-العدائية-1070097630.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/03/1050618062_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ba185d18ad060aa68618a0960793cac4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

وفد من كبار المسؤولين الإثيوبيين يصل إلى تيغراي للمرة الأولى منذ اندلاع القتال

16:49 GMT 26.12.2022
© AFP 2022 / YASUYOSHI CHIBAدبابة مدمرة في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا
دبابة مدمرة في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / YASUYOSHI CHIBA
تابعنا عبرTelegram
وصل، اليوم الاثنين، وفد من كبار المسؤولين الإثيوبيين في أول رحلة إلى منطقة تيغراي منذ بدء الحرب
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، فقد وصل وفد من كبار المسؤولين الإثيوبيين إلى تيغراي للمرة الأولى منذ اندلاع القتال قبل عامين، في المنطقة الشمالية التي تعتبرها أديس أبابا متمردة.
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد التزام الحكومة بضمان السلام الدائم في البلاد وإعادة إعمار تيغراي
15 نوفمبر, 18:24 GMT
وفيما قال بيان الخارجية الإثيوبية إن الوفد ترأسه رئيس البرلمان تاجيسي تشافو، فقد نشرت الوزارة صورًا للمسؤولين أثناء استقبالهم على مدرج في العاصمة الإقليمية ميكيلي.
وجاء في البيان: "وصل وفد من الحكومة الاتحادية الإثيوبية برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب، الأونرابل تاجيسي تشافو، إلى ميكيلي، عاصمة ولاية تيغراي الإقليمية، للإشراف على تنفيذ القضايا المهمة في اتفاق السلام".

وكانت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد وقعت اتفاق سلام مع جبهة تحرير تيغراي الشعبية في الـ 2 من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تعهد الجانبان باستعادة القانون والنظام في المنطقة التي مزقتها الأزمة الإنسانية والحرب والجوع.

وقال غيتاتشو رضا، العضو البارز في جبهة تحرير تيغراي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية في تيغراي، على وسائل التواصل الاجتماعي إن زيارة وفد من الوزراء الإثيوبيين تمثل "علامة فارقة في اتفاق السلام لإنهاء الحرب".
وقال إن الوفد يضم أيضا رؤساء مؤسسات عامة مثل البنك التجاري الإثيوبي والخطوط الجوية الإثيوبية وإثيو تيليكوم.
إثيوبيون يرفعون الأعلام وهم يرددون شعارات في العاصمة الإثيوبية أديس في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، خلال حفل أقيم لدعم الجيش الإثيوبي الذي يقاتل جبهة تحرير تيغراي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي توقعان على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية
12 نوفمبر, 16:57 GMT
وقد تم اتخاذ خطوات لاستعادة الخدمات في المنطقة، التي كانت إلى حد كبير دون تغطية هاتفية واتصال إنترنت وبنوك محدودة فقط.
يشار إلى أن الصراع كان قد اندلع، في نوفمبر 2020، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة قواعد الجيش الإثيوبي وإرسال قوات إلى المنطقة.
طالع أيضا: الحكومة الإثيوبية تؤكد أنها تعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع مسلحي تيغراي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала