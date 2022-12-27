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https://sputnikarabic.ae/20221227/أحد-أفراد-مشاة-البحرية-الأمريكية-يسرق-سيارة-في-اليابان-ويتسبب-بمشكلة-1071642576.html
أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية يسرق سيارة في اليابان ويتسبب بمشكلة
أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية يسرق سيارة في اليابان ويتسبب بمشكلة
أعربت الخارجية اليابانية عن "أسفها الشديد" لقيام أحد أفراد مشاة البحرية من قاعدة أمريكية متمركزة في اليابان بسرقة سيارة ثم التسبب في وقوع حادث. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T07:40+0000
2022-12-27T07:47+0000
العالم
فرقة مشاة
الولايات المتحدة الأمريكية
مذكرة احتجاج
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وقال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء "في مدينة إيواكوني (حيث تقع القاعدة الأمريكية) في 3 كانون الأول (ديسمبر) سرق أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية سيارة وتسبب في وقوع حادث. وهذا أمر مؤسف للغاية. وتقدمت الحكومة اليابانية إلى الجانب الأمريكي بطلب تعزيز الانضباط وكذلك إظهار موقف جاد تجاه الجانب المصاب".كما أشار الوزير الياباني إلى أن مثل هذه الحوادث من قبل الجيش الأمريكي تثير قلق السكان المحليين.ووفقا للاتفاقية الثنائية، فإن الجانب الأمريكي غير ملزم بتسليم العسكريين، الذين ارتكبوا جرائم على الأراضي اليابانية.
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العالم, فرقة مشاة, الولايات المتحدة الأمريكية, مذكرة احتجاج
العالم, فرقة مشاة, الولايات المتحدة الأمريكية, مذكرة احتجاج

أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية يسرق سيارة في اليابان ويتسبب بمشكلة

07:40 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 07:47 GMT 27.12.2022)
© AFP 2022 / Allison Joyce جنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021
جنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / Allison Joyce
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أعربت الخارجية اليابانية عن "أسفها الشديد" لقيام أحد أفراد مشاة البحرية من قاعدة أمريكية متمركزة في اليابان بسرقة سيارة ثم التسبب في وقوع حادث.
وقال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء "في مدينة إيواكوني (حيث تقع القاعدة الأمريكية) في 3 كانون الأول (ديسمبر) سرق أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية سيارة وتسبب في وقوع حادث. وهذا أمر مؤسف للغاية. وتقدمت الحكومة اليابانية إلى الجانب الأمريكي بطلب تعزيز الانضباط وكذلك إظهار موقف جاد تجاه الجانب المصاب".
كما أشار الوزير الياباني إلى أن مثل هذه الحوادث من قبل الجيش الأمريكي تثير قلق السكان المحليين.
المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، ومبعوث كوريا الجنوبية الخاص لكوريا الشمالية، والمبعوث الياباني إلى كوريا الشمالية خلال اجتماعهم في السفارة الأمريكية في جاكرتا. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
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13 ديسمبر, 07:24 GMT
ووفقا للاتفاقية الثنائية، فإن الجانب الأمريكي غير ملزم بتسليم العسكريين، الذين ارتكبوا جرائم على الأراضي اليابانية.
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