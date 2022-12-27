https://sputnikarabic.ae/20221227/أزمة-لبنان-الاقتصادية-تلقي-بظلالها-على-أطفال-اللاجئين-السوريين-1071676284.html

أزمة لبنان الاقتصادية تلقي بظلالها على أطفال اللاجئين السوريين

أزمة لبنان الاقتصادية تلقي بظلالها على أطفال اللاجئين السوريين

أثرت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي يشهدها لبنان على الوضع الاجتماعي والتعليمي لأطفال اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات اللجوء. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T19:51+0000

2022-12-27T19:51+0000

2022-12-27T19:56+0000

أخبار لبنان

اللاجئين السوريين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103842/21/1038422163_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_a4a5acb17338513fec6a00d277e05692.jpg

ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان أوضاعًا اقتصادية واجتماعية صعبة تجعلهم غير قادرين على تأمين حاجياتهم وحاجيات أطفالهم الأساسية، وقد دفع الوضع الاقتصادي الصعب بالعائلات السورية إلى إرسال أطفالهم بسن مبكرة إلى سوق العمل بدلًا من الدراسة أو إلى الزواج.وبحسب دراسة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد ارتفع عدد أفراد الأسرة عام 2021 بما في ذلك الأطفال الذين زاولوا أعمالاً منخفضة الأجر أو أعمالاً عالية الخطورة أو عملوا نوبات إضافية للحصول على الدخل نفسه الذي كانت الأسرة تكسبه في عام 2020، فيما لا تزال نتائج تقييم جوانب الضعف لعام 2022 غير مكتملة، غير أن النتائج الأولية تشير إلى اتجاه تصاعدي مماثل في عمالة الأطفال.وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أوضحت بطرس أن "نسبة عمالة الأطفال إلى ارتفاع، وطبعًا هذا الأمر يعرض الطفل إلى عدم عيش طفولته ويعرضه للعنف ولأعمال خطرة على صحته، والأكيد أن النسبة الأكبر موجودة في منطقة البقاع شرقي لبنان"، مشيرة إلى أن "هناك عملية تسرب مدرسي حاصلة لعدة عوامل منها كوفيد 19 والأزمات فضلًا عن غلاء المحروقات، وبالتالي غلاء كلفة وبدل النقل، لذا عدد من النازحين السوريين أطفالهم خارج المدرسة أو خارج إطار التعليم الرسمي".كما أشارت إلى أن العدد الكبير من أطفال السوريين خارج المدرسة، وعدد المسجلين في المدرارس الرسمية لهذا العام حوالي الـ 240 ألف طالب سوري.وأضافت: "عندما لا يملك الإنسان هوية هذا يعني أنه غير معترف به قانونيًا ودولته لا تستطيع أن تؤمن له الحماية، ومن الممكن أن يعرض الطفل إلى العنف وإلى الإتجار بالأشخاص، ومسألة مكتومي القيد أو فقدان الجنسية ينتقل من جيل إلى جيل، ويسبب خطورة على الشخص نفسه لأن أغلبية المتسولين حسب الدراسات هم أشخاص من مكتومي القيد أو عديمي الجنسية، وهذا الأمر يعرضهم لأن يكونوا أداة سهلة للتجنيد خاصة من قبل المنظمات الإرهابية".ولفتت إلى أن "هناك شريحة من الممكن أن يتم استخدامها لأعمال السرقة خاصة أن هذه الشريحة معرضة للإتجار وللانحراف والجريمة، وبالتالي نحن نخلق عدم أمان مجتمعي جراء هذه الشريحة التي لم تستطيع الحصول على حقوقها"، مؤكدة "أن الجهود تصب في سبيل تسهيل عملية تسجيل الولادات، وأن عام 2023 ستكون بالدفع قدمًا باتجاه مسألة تسجيل الولادات".هذا وترتفع نسبة ولادات السوريين مقابل نسب ولادات اللبنانيين، فيما بلغ عدد ولادات اللاجئين السوريين بحسب الأرقام الرسمية اللبنانية حوالي 190 ألف مولود سوري منذ بداية الأزمة السورية.

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار لبنان, اللاجئين السوريين