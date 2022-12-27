https://sputnikarabic.ae/20221227/أشتية-أكثر-من-220-قتيلا-فلسطينيا-برصاص-إسرائيلي-في-2022-1071655808.html
أشتية: أكثر من 220 قتيلا فلسطينيا برصاص إسرائيلي في 2022
أشتية: أكثر من 220 قتيلا فلسطينيا برصاص إسرائيلي في 2022
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قتلت أكثر من 220 فلسطينا وأصابت ما يزيد عن 9 آلاف آخرين وهدمت 832 منزلا في 2022. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في كلمة له بمستهل جلسة للحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".وأكد أشتية أن "تهديدات الحكومة الإسرائيلية المقبلة (بقيادة بنيامين نتنياهو وتضم أحزابا من أقصى اليمين) لن تخيفنا".ومضى بقوله "العالم معنا رغم انشغاله في قضايا مستجدة، فقد رأينا أن فلسطين في قلب العرب، وفي قلب العالم الحر".وحول الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا العام الجاري، قال أشتية: "كان 2022 عام ألم، ارتقى خلاله أكثر من 220 شهيداً، وأكثر من 9000 جريح".وأشار إلى أن إسرائيل اعتقلت خلال العام نفسه 6500 فلسطيني، وهدمت 832 مبنى واقتلعت 13 ألف شجرة زيتون، مضيفا "واجه شعبنا هذا العدوان الإجرامي بشجاعة ورباطة جأش".وشهدت الضفة الغربية خلال العام الجاري، تصاعد التوتر بين أجهزة الأمن الإسرائيلية التي شنت عملية عسكرية اعتقلت خلالها المئات وقتلت العشرات، من جهة، والفلسطينيين الذين يحاول بعضهم الرد عبر تنفيذ عمليات إطلاق نار متفرقة وعمليات دهس وطعن أسفرت عن مقتل عدد من الإسرائيليين.ويحذر مراقبون من أن يشهد العام المقبل 2023 تفجر الأوضاع في الضفة بما في ذلك القدس الشرقية في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة، تسعى لتوسيع الاستيطان وتضييق الخناق على الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20221225/لابيد-نتنياهو-يقود-إسرائيل-إلى-دولة-شريعة-مظلمة-1071582666.html
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آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية
آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية
أشتية: أكثر من 220 قتيلا فلسطينيا برصاص إسرائيلي في 2022
11:52 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 11:58 GMT 27.12.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قتلت أكثر من 220 فلسطينا وأصابت ما يزيد عن 9 آلاف آخرين وهدمت 832 منزلا في 2022.
جاء ذلك في كلمة
له بمستهل جلسة للحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
وأكد أشتية أن "تهديدات الحكومة الإسرائيلية المقبلة (بقيادة بنيامين نتنياهو وتضم أحزابا من أقصى اليمين) لن تخيفنا".
وأضاف "مثلما واجه وأسقط شعبنا مؤامرة صفقة القرن، ومؤامرة البوابات في القدس
، سوف يواجه أي تعدٍ على حقنا في الأرض والوطن، ويحمي مشروعنا الوطني التحرري بتضحياته".
ومضى بقوله "العالم معنا رغم انشغاله في قضايا مستجدة، فقد رأينا أن فلسطين في قلب العرب
، وفي قلب العالم الحر".
وحول الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا العام الجاري، قال أشتية: "كان 2022 عام ألم، ارتقى خلاله أكثر من 220 شهيداً، وأكثر من 9000 جريح".
وأشار إلى أن إسرائيل اعتقلت خلال العام نفسه 6500 فلسطيني، وهدمت 832 مبنى واقتلعت 13 ألف شجرة زيتون، مضيفا "واجه شعبنا هذا العدوان الإجرامي بشجاعة ورباطة جأش".
وشهدت الضفة الغربية خلال العام الجاري، تصاعد التوتر بين أجهزة الأمن الإسرائيلية التي شنت عملية عسكرية اعتقلت خلالها المئات وقتلت العشرات، من جهة، والفلسطينيين الذين يحاول بعضهم الرد عبر تنفيذ عمليات إطلاق نار متفرقة وعمليات دهس وطعن أسفرت عن مقتل عدد من الإسرائيليين.
ويحذر مراقبون من أن يشهد العام المقبل 2023 تفجر الأوضاع في الضفة بما في ذلك القدس الشرقية في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة
، تسعى لتوسيع الاستيطان وتضييق الخناق على الفلسطينيين.