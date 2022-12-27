https://sputnikarabic.ae/20221227/أشتية-أكثر-من-220-قتيلا-فلسطينيا-برصاص-إسرائيلي-في-2022-1071655808.html

أشتية: أكثر من 220 قتيلا فلسطينيا برصاص إسرائيلي في 2022

أشتية: أكثر من 220 قتيلا فلسطينيا برصاص إسرائيلي في 2022

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قتلت أكثر من 220 فلسطينا وأصابت ما يزيد عن 9 آلاف آخرين وهدمت 832 منزلا في 2022. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في كلمة له بمستهل جلسة للحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".وأكد أشتية أن "تهديدات الحكومة الإسرائيلية المقبلة (بقيادة بنيامين نتنياهو وتضم أحزابا من أقصى اليمين) لن تخيفنا".ومضى بقوله "العالم معنا رغم انشغاله في قضايا مستجدة، فقد رأينا أن فلسطين في قلب العرب، وفي قلب العالم الحر".وحول الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا العام الجاري، قال أشتية: "كان 2022 عام ألم، ارتقى خلاله أكثر من 220 شهيداً، وأكثر من 9000 جريح".وأشار إلى أن إسرائيل اعتقلت خلال العام نفسه 6500 فلسطيني، وهدمت 832 مبنى واقتلعت 13 ألف شجرة زيتون، مضيفا "واجه شعبنا هذا العدوان الإجرامي بشجاعة ورباطة جأش".وشهدت الضفة الغربية خلال العام الجاري، تصاعد التوتر بين أجهزة الأمن الإسرائيلية التي شنت عملية عسكرية اعتقلت خلالها المئات وقتلت العشرات، من جهة، والفلسطينيين الذين يحاول بعضهم الرد عبر تنفيذ عمليات إطلاق نار متفرقة وعمليات دهس وطعن أسفرت عن مقتل عدد من الإسرائيليين.ويحذر مراقبون من أن يشهد العام المقبل 2023 تفجر الأوضاع في الضفة بما في ذلك القدس الشرقية في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة، تسعى لتوسيع الاستيطان وتضييق الخناق على الفلسطينيين.

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