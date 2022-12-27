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https://sputnikarabic.ae/20221227/أمريكا-تشهد-هجمات-تخريبية-غير-مسبوقة-منذ-10-سنوات-على-منشآت-الطاقة-1071665571.html
أمريكا تشهد هجمات تخريبية غير مسبوقة منذ 10 سنوات على منشآت الطاقة
أمريكا تشهد هجمات تخريبية غير مسبوقة منذ 10 سنوات على منشآت الطاقة
ارتفع عدد الهجمات على منشآت الطاقة في الولايات المتحدة خلال عام 2022، بشكل كبير، ليبلغ أعلى مستوياته في السنوات العشر الماضية، بحسب إحصاءات حكومية. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T15:23+0000
2022-12-27T15:23+0000
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وأفادت صحيفة "بوليتيكو" التي قالت إنها اطلعت على الإحصاءات، بأن الهجمات الجسدية والهجمات الإلكترونية على المنشآت التي تزود الكهرباء، بما في ذلك 101 حالة أبلغ عنها حتى نهاية أغسطس/ آب 2022، وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.وتأثر أكثر من 22 ألف عميل بالهجمات المسجلة هذا العام، على الرغم من أنه في الغالبية العظمى من الحالات، لم يكن هناك انقطاع في تشغيل مرافق الطاقة. بشكل عام، كان الهدف الرئيسي للهجمات هو منشآت الطاقة الصغيرة، مثل المحطات الفرعية التي تعمل على توزيع الكهرباء على المستوى المحلي.نظرا لأن الهجمات على المنشآت الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى كارثة واسعة النطاق، فهناك متطلبات أمنية صارمة. علاوة على ذلك، غالبا ما تكون محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية معرضة للخطر، لأنها تقع عادة في مناطق نائية حيث يصعب توفير الأمن.ومن المتوقع أن يزداد عدد مكونات شبكة الطاقة الحيوية المعرضة للهجمات في العقد المقبل، مع توسع شبكة الولايات المتحدة ومع شراء المزيد من الأشخاص والشركات للسيارات الكهربائية، بحسب الصحيفة.يوم الاثنين، تعرضت ثلاث محطات فرعية كهربائية في مقاطعة بيرس، واشنطن، للتخريب. وقالت وكالات إنفاذ القانون إن مجهولين اقتحموا أراضي المحطات الفرعية، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 14000 مستهلك.
https://sputnikarabic.ae/20221226/تعرض-محطتي-كهرباء-لهجوم-بالعاصمة-الأمريكية-واشنطن-1071597271.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

أمريكا تشهد هجمات تخريبية غير مسبوقة منذ 10 سنوات على منشآت الطاقة

15:23 GMT 27.12.2022
© AP Photo / Dimitri Messinis أضاءت ألسنة اللهب الانفجار أفق بلغراد بالقرب من محطة كهرباء (إلى اليسار) بعد أن هاجمت طائرات الناتو بصواريخ كروز والطائرات الحربية يوغوسلافيا في وقت متأخر من يوم 24 مارس 1999 رداً على فشل يوغوسلافيا في التوقيع على اتفاق بشأن إقليم كوسوفو الجنوبي المضطرب.
أضاءت ألسنة اللهب الانفجار أفق بلغراد بالقرب من محطة كهرباء (إلى اليسار) بعد أن هاجمت طائرات الناتو بصواريخ كروز والطائرات الحربية يوغوسلافيا في وقت متأخر من يوم 24 مارس 1999 رداً على فشل يوغوسلافيا في التوقيع على اتفاق بشأن إقليم كوسوفو الجنوبي المضطرب. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Dimitri Messinis
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ارتفع عدد الهجمات على منشآت الطاقة في الولايات المتحدة خلال عام 2022، بشكل كبير، ليبلغ أعلى مستوياته في السنوات العشر الماضية، بحسب إحصاءات حكومية.
وأفادت صحيفة "بوليتيكو" التي قالت إنها اطلعت على الإحصاءات، بأن الهجمات الجسدية والهجمات الإلكترونية على المنشآت التي تزود الكهرباء، بما في ذلك 101 حالة أبلغ عنها حتى نهاية أغسطس/ آب 2022، وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.
وتأثر أكثر من 22 ألف عميل بالهجمات المسجلة هذا العام، على الرغم من أنه في الغالبية العظمى من الحالات، لم يكن هناك انقطاع في تشغيل مرافق الطاقة. بشكل عام، كان الهدف الرئيسي للهجمات هو منشآت الطاقة الصغيرة، مثل المحطات الفرعية التي تعمل على توزيع الكهرباء على المستوى المحلي.
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نظرا لأن الهجمات على المنشآت الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى كارثة واسعة النطاق، فهناك متطلبات أمنية صارمة. علاوة على ذلك، غالبا ما تكون محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية معرضة للخطر، لأنها تقع عادة في مناطق نائية حيث يصعب توفير الأمن.
ومن المتوقع أن يزداد عدد مكونات شبكة الطاقة الحيوية المعرضة للهجمات في العقد المقبل، مع توسع شبكة الولايات المتحدة ومع شراء المزيد من الأشخاص والشركات للسيارات الكهربائية، بحسب الصحيفة.
يوم الاثنين، تعرضت ثلاث محطات فرعية كهربائية في مقاطعة بيرس، واشنطن، للتخريب. وقالت وكالات إنفاذ القانون إن مجهولين اقتحموا أراضي المحطات الفرعية، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 14000 مستهلك.
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