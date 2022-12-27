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https://sputnikarabic.ae/20221227/أنصار-الله-تحذر-من-توقف-نشاط-ميناء-الحديدة--1071678088.html
"أنصار الله" تحذر من توقف نشاط ميناء الحديدة
"أنصار الله" تحذر من توقف نشاط ميناء الحديدة
حذرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، من توقف نشاط ميناء الحديدة الذي تديره غرب اليمن، نتيجة القيود المفروضة من التحالف العربي بقيادة السعودية... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T21:15+0000
2022-12-27T21:16+0000
أنصار الله
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لرئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، محمد إسحاق، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله".وقال إسحاق إن "استمرار تعنت دول العدوان (يقصد دول التحالف العربي) ومنعها استيراد وإدخال قطع غيار المعدات والآليات التشغيلية، يمثل تهديداً خطيراً، وينذر بتوقّف نشاط الميناء".وأضاف أن "منع إدخال قطع غيار هذه المعدات، التي تخدم أغراضاً إنسانية وتستقبل مواد غذائية، يأتي في إطار جرائم العدوان التي تستهدف تجويع الشعب اليمني، وزيادة معاناته"، على حد تعبيره.وأكد أن "احتياج الميناء لآليات جديدة لتغطية العجز، من ضمنها الكرينات الجسرية لمحطة الحاويات التي تم استهدافها من قِبل طيران العدوان".وحمّل رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، التي تدير موانئ الحديدة، الأمم المتحدة "مسؤولية صمتها تجاه هذه الممارسات التي تتسبب في مضاعفة الاحتياجات، ويتطلب توفيرها للعملية التشغيلية في ميناء الحديدة".وتقدر جماعة "أنصار الله"، حجم خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، الناجمة عن عمليات التحالف العربي خلال ثمانية أعوام، بمليارين و746 مليون دولار.وتعرض ميناء الحديدة منذ انطلاق عمليات التحالف العربي في اليمن إلى غارات جوية متكررة، أعنفها في 17 آب/ أغسطس 2015 والتي أدت إلى تدمير عدد من الأرصفة وكرينات ورافعات جسرية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221227/مقتل-جندي-يمني-إثر-عملية-قنص-منسوبة-لـأنصار-الله-1071667195.html
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أنصار الله, الحرب على اليمن
أنصار الله, الحرب على اليمن

"أنصار الله" تحذر من توقف نشاط ميناء الحديدة

21:15 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 21:16 GMT 27.12.2022)
© AFP 2022 / -ميناء الحديدة في اليمن
ميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / -
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حذرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، من توقف نشاط ميناء الحديدة الذي تديره غرب اليمن، نتيجة القيود المفروضة من التحالف العربي بقيادة السعودية على استيراد قطع غيار المعدات والآليات التشغيلية.
القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لرئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، محمد إسحاق، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله".
الجيش اليمني اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
مقتل جندي يمني إثر عملية قنص منسوبة لـ"أنصار الله"
15:41 GMT
وقال إسحاق إن "استمرار تعنت دول العدوان (يقصد دول التحالف العربي) ومنعها استيراد وإدخال قطع غيار المعدات والآليات التشغيلية، يمثل تهديداً خطيراً، وينذر بتوقّف نشاط الميناء".
وأضاف أن "منع إدخال قطع غيار هذه المعدات، التي تخدم أغراضاً إنسانية وتستقبل مواد غذائية، يأتي في إطار جرائم العدوان التي تستهدف تجويع الشعب اليمني، وزيادة معاناته"، على حد تعبيره.
وأكد أن "احتياج الميناء لآليات جديدة لتغطية العجز، من ضمنها الكرينات الجسرية لمحطة الحاويات التي تم استهدافها من قِبل طيران العدوان".
وحمّل رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، التي تدير موانئ الحديدة، الأمم المتحدة "مسؤولية صمتها تجاه هذه الممارسات التي تتسبب في مضاعفة الاحتياجات، ويتطلب توفيرها للعملية التشغيلية في ميناء الحديدة".
وتقدر جماعة "أنصار الله"، حجم خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، الناجمة عن عمليات التحالف العربي خلال ثمانية أعوام، بمليارين و746 مليون دولار.
وتعرض ميناء الحديدة منذ انطلاق عمليات التحالف العربي في اليمن إلى غارات جوية متكررة، أعنفها في 17 آب/ أغسطس 2015 والتي أدت إلى تدمير عدد من الأرصفة وكرينات ورافعات جسرية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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