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https://sputnikarabic.ae/20221227/أوكرانيا-تخطط-لإنشاء-شبكة-من-محطات-مصغرة-لتعزيز-نظام-الطاقة-1071639422.html
أوكرانيا تخطط لإنشاء شبكة من محطات مصغرة لتعزيز نظام الطاقة
أوكرانيا تخطط لإنشاء شبكة من محطات مصغرة لتعزيز نظام الطاقة
أعلن رئيس لجنة شؤون الطاقة في "رادا" (البرلمان الأوكراني)، أندريه غيروس، أن أوكرانيا تخطط لإنشاء شبكة من محطات الطاقة المصغرة، التي ستؤمن تفرع نظام الطاقة... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T05:22+0000
2022-12-27T05:22+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال غيروس على هواء قناة "رادا" التلفزيونية: "من المخطط بناء الكثير من محطات الطاقة المصغرة التي ستكون قريبة من المستهلك. يمكن أن تقع بجانب المدن لإمداد منشآت البنية التحتية بالكهرباء".وأشار المتحدث إلى أن هذه المحطات ستكون أصغر من المحطات العادية، وسيتم بذلك إنشاء شبكة يصعب القضاء عليها بالقصف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تخطط لإنشاء شبكة من محطات مصغرة لتعزيز نظام الطاقة

05:22 GMT 27.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلن رئيس لجنة شؤون الطاقة في "رادا" (البرلمان الأوكراني)، أندريه غيروس، أن أوكرانيا تخطط لإنشاء شبكة من محطات الطاقة المصغرة، التي ستؤمن تفرع نظام الطاقة وستسمح بتكوين احتياطي حرج واستقلالية توليد الطاقة.
موسكو – سبوتنيك. وقال غيروس على هواء قناة "رادا" التلفزيونية: "من المخطط بناء الكثير من محطات الطاقة المصغرة التي ستكون قريبة من المستهلك. يمكن أن تقع بجانب المدن لإمداد منشآت البنية التحتية بالكهرباء".

وأشار المتحدث إلى أن هذه المحطات ستكون أصغر من المحطات العادية، وسيتم بذلك إنشاء شبكة يصعب القضاء عليها بالقصف.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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