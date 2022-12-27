https://sputnikarabic.ae/20221227/إثيوبيا-تتوقع-تسليم-جبهة-تيغراي-لأسلحتها-الثقيلة-حتى-الخميس-بعد-اتفاق-السلام-1071662191.html
إثيوبيا تتوقع تسليم جبهة "تيغراي" لأسلحتها الثقيلة حتى الخميس بعد اتفاق السلام
إثيوبيا تتوقع تسليم جبهة "تيغراي" لأسلحتها الثقيلة حتى الخميس بعد اتفاق السلام
قال السفير رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنه من المتوقع أن تقوم جبهة تحرير تيغراي بتسليم أسلحتها الثقيلة حتى يوم الخميس... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T14:31+0000
2022-12-27T14:31+0000
2022-12-27T14:31+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
العالم
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وأضاف أنه حتى الخميس الموافق 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ستواصل قوات الدفاع الوطني الإثيوبي على وجه الخصوص، استئناف واجبها الدستوري في عاصمة تيغراي، ميكيلي، وفقا لبيان له على "تويتر"، اليوم الثلاثاء.ويأتي تصريح السفير رضوان حسين، بعد أن قام فريق رفيع المستوى بالتوجه، أمس الاثنين، إلى عاصمة منطقة تيغراي التي يسيطر عليها المتمردون، لإجراء محادثات بشأن تنفيذ اتفاق السلام لإنهاء عامين من النزاع.وأضاف مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي في تغريدة أخرى له أن الفريق أطلع آبي أحمد على نتائج رحلته إلى تيغراي، وهو أول هيئة حكومية رفيعة المستوى للحكومة الفيدرالية تتوجه إلى ميكيلي منذ عامين.واتفقت أديس أبابا مع القوات المتمردة في تيغراي على إنشاء هيئة رقابة مشتركة لضمان أن اتفاق السلام الموقع في 2 نوفمبر يحترم من كافة الأطراف.وأضاف البيان أن "هذه البادرة دليل على أن اتفاق السلام في مساره الصحيح ويتطور".وكان من بين شروط الاتفاقية بند ينص على إنشاء آلية للمراقبة والامتثال بحيث يكون كلا الجانبين واثقا من احترام الهدنة ومعالجة أي انتهاكات.وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص خلال عامين من القتال في تيغراي بين القوات المحلية وقوات الحكومة المركزية.وينص الاتفاق على نزع سلاح القوات المتمردة وإعادة إنشاء سلطة فيدرالية في تيغراي وإعادة فتح طرق الوصول إلى المنطقة.يشار إلى أن الصراع كان قد اندلع، في نوفمبر 2020، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة قواعد الجيش الإثيوبي وإرسال قوات إلى المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20221204/إثيوبيا-قوات-تيغراي-تعلن-سحب-نحو-65-من-مقاتليها-من-جبهة-القتال-1070823918.html
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أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم
إثيوبيا تتوقع تسليم جبهة "تيغراي" لأسلحتها الثقيلة حتى الخميس بعد اتفاق السلام
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قال السفير رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنه من المتوقع أن تقوم جبهة تحرير تيغراي بتسليم أسلحتها الثقيلة حتى يوم الخميس المقبل، وذلك بعد اتفاق السلام الذي عقد بين الطرفين في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأضاف أنه حتى الخميس الموافق 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ستواصل قوات الدفاع الوطني الإثيوبي على وجه الخصوص، استئناف واجبها الدستوري في عاصمة تيغراي، ميكيلي، وفقا لبيان له على "تويتر"، اليوم الثلاثاء.
ويأتي تصريح السفير رضوان حسين، بعد أن قام فريق رفيع المستوى بالتوجه، أمس الاثنين، إلى عاصمة منطقة تيغراي التي يسيطر عليها المتمردون، لإجراء محادثات بشأن تنفيذ اتفاق السلام لإنهاء عامين من النزاع.
وأضاف مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي في تغريدة أخرى له أن الفريق أطلع آبي أحمد على نتائج رحلته إلى تيغراي، وهو أول هيئة حكومية رفيعة المستوى للحكومة الفيدرالية تتوجه إلى ميكيلي منذ عامين.
واتفقت أديس أبابا مع القوات المتمردة في تيغراي
على إنشاء هيئة رقابة مشتركة لضمان أن اتفاق السلام الموقع في 2 نوفمبر يحترم من كافة الأطراف.
وأضاف البيان أن "هذه البادرة دليل على أن اتفاق السلام في مساره الصحيح ويتطور".
وكان من بين شروط الاتفاقية بند ينص على إنشاء آلية للمراقبة والامتثال بحيث يكون كلا الجانبين واثقا من احترام الهدنة ومعالجة أي انتهاكات.
وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص خلال عامين من القتال في تيغراي بين القوات المحلية وقوات الحكومة المركزية.
وينص الاتفاق على نزع سلاح القوات المتمردة وإعادة إنشاء سلطة فيدرالية في تيغراي وإعادة فتح طرق الوصول إلى المنطقة.
يشار إلى أن الصراع كان قد اندلع، في نوفمبر 2020، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة قواعد الجيش الإثيوبي وإرسال قوات إلى المنطقة.