https://sputnikarabic.ae/20221227/إسبانيا-تضبط-4-أطنان-من-الحشيش-على-متن-قارب-يقوده-بريطانيان-فيديو-1071674596.html
إسبانيا تضبط 4 أطنان من الحشيش على متن قارب يقوده بريطانيان... فيديو
إسبانيا تضبط 4 أطنان من الحشيش على متن قارب يقوده بريطانيان... فيديو
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أنها ضبطت 4.4 أطنان من مخدر الحشيش على مركب قبالة سواحلها الجنوبية كان متجها إلى أمريكا اللاتينية، وأوقفت بريطانيين... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T19:16+0000
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وقالت الشرطة الإسبانية في بيان إن السلطات الجمركية كانت تراقب المركب بعد تلقيها معلومات بشأنه من الشرطة البريطانية.وأضاف البيان أن المعلومات أفادت بأن "القارب سيُستخدم لتحميل كمية كبيرة من الحشيش في المغرب لنقلها إلى أمريكا اللاتينية".وكان المركب قد رسى في وقت سابق في مرسى قادش، الذي يقع على ساحل المحيط الأطلسي في جنوب إسبانيا.وأوضح أن المركب أبحر إلى الساحل الغربي للمغرب حيث تلقى شحنته، لكنه أُجبر بعد ذلك على العودة إلى إسبانيا بسبب سوء الأحوال الجوية في مضيق جبل طارق، ولكنه فوجئ بسفينة دورية جمركية في انتظاره.وأشار البيان إلى أن "وحدات الجمارك الإسبانية تمكنت من تفتيش المركب وعثروا على عبوات عديدة مصنوعة من مواد غالبًا ما تستخدم لنقل هذه الأنواع من المخدرات، بإجمالي 130 عبوة تحتوي على حوالي 4400 كيلوغرام من الحشيش".وأضاف أن القارب نُقل إلى قادش وألقي القبض على الطاقم البريطاني المكون من فردين، دون استبعاد مزيد من الاعتقالات.
https://sputnikarabic.ae/20210225/لهذه-الأسباب-المغرب-تقنن-زراعة-النبات-الذي-يستخرج-منه-الحشيش-1048212465.html
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إسبانيا تضبط 4 أطنان من الحشيش على متن قارب يقوده بريطانيان... فيديو
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أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أنها ضبطت 4.4 أطنان من مخدر الحشيش على مركب قبالة سواحلها الجنوبية كان متجها إلى أمريكا اللاتينية، وأوقفت بريطانيين كانا على متنه.
وقالت الشرطة الإسبانية
في بيان إن السلطات الجمركية كانت تراقب المركب بعد تلقيها معلومات بشأنه من الشرطة البريطانية.
وأضاف البيان أن المعلومات أفادت بأن "القارب سيُستخدم لتحميل كمية كبيرة من الحشيش في المغرب لنقلها إلى أمريكا اللاتينية".
وكان المركب قد رسى في وقت سابق في مرسى قادش، الذي يقع على ساحل المحيط الأطلسي في جنوب إسبانيا.
وأوضح أن المركب أبحر إلى الساحل الغربي للمغرب
حيث تلقى شحنته، لكنه أُجبر بعد ذلك على العودة إلى إسبانيا بسبب سوء الأحوال الجوية في مضيق جبل طارق، ولكنه فوجئ بسفينة دورية جمركية في انتظاره.
25 فبراير 2021, 15:25 GMT
وأشار البيان إلى أن "وحدات الجمارك الإسبانية تمكنت من تفتيش المركب وعثروا على عبوات عديدة مصنوعة من مواد غالبًا ما تستخدم لنقل هذه الأنواع من المخدرات، بإجمالي 130 عبوة تحتوي على حوالي 4400 كيلوغرام من الحشيش
".
وأضاف أن القارب نُقل إلى قادش وألقي القبض على الطاقم البريطاني المكون من فردين، دون استبعاد مزيد من الاعتقالات.