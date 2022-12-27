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https://sputnikarabic.ae/20221227/إسبانيا-تضبط-4-أطنان-من-الحشيش-على-متن-قارب-يقوده-بريطانيان-فيديو-1071674596.html
إسبانيا تضبط 4 أطنان من الحشيش على متن قارب يقوده بريطانيان... فيديو
إسبانيا تضبط 4 أطنان من الحشيش على متن قارب يقوده بريطانيان... فيديو
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أنها ضبطت 4.4 أطنان من مخدر الحشيش على مركب قبالة سواحلها الجنوبية كان متجها إلى أمريكا اللاتينية، وأوقفت بريطانيين... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T19:16+0000
2022-12-27T19:16+0000
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وقالت الشرطة الإسبانية في بيان إن السلطات الجمركية كانت تراقب المركب بعد تلقيها معلومات بشأنه من الشرطة البريطانية.وأضاف البيان أن المعلومات أفادت بأن "القارب سيُستخدم لتحميل كمية كبيرة من الحشيش في المغرب لنقلها إلى أمريكا اللاتينية".وكان المركب قد رسى في وقت سابق في مرسى قادش، الذي يقع على ساحل المحيط الأطلسي في جنوب إسبانيا.وأوضح أن المركب أبحر إلى الساحل الغربي للمغرب حيث تلقى شحنته، لكنه أُجبر بعد ذلك على العودة إلى إسبانيا بسبب سوء الأحوال الجوية في مضيق جبل طارق، ولكنه فوجئ بسفينة دورية جمركية في انتظاره.وأشار البيان إلى أن "وحدات الجمارك الإسبانية تمكنت من تفتيش المركب وعثروا على عبوات عديدة مصنوعة من مواد غالبًا ما تستخدم لنقل هذه الأنواع من المخدرات، بإجمالي 130 عبوة تحتوي على حوالي 4400 كيلوغرام من الحشيش".وأضاف أن القارب نُقل إلى قادش وألقي القبض على الطاقم البريطاني المكون من فردين، دون استبعاد مزيد من الاعتقالات.
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إسبانيا تضبط 4 أطنان من الحشيش على متن قارب يقوده بريطانيان... فيديو

19:16 GMT 27.12.2022
© YouTube / mondoviewجبل طارق
جبل طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© YouTube / mondoview
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أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أنها ضبطت 4.4 أطنان من مخدر الحشيش على مركب قبالة سواحلها الجنوبية كان متجها إلى أمريكا اللاتينية، وأوقفت بريطانيين كانا على متنه.
وقالت الشرطة الإسبانية في بيان إن السلطات الجمركية كانت تراقب المركب بعد تلقيها معلومات بشأنه من الشرطة البريطانية.
وأضاف البيان أن المعلومات أفادت بأن "القارب سيُستخدم لتحميل كمية كبيرة من الحشيش في المغرب لنقلها إلى أمريكا اللاتينية".
وكان المركب قد رسى في وقت سابق في مرسى قادش، الذي يقع على ساحل المحيط الأطلسي في جنوب إسبانيا.
وأوضح أن المركب أبحر إلى الساحل الغربي للمغرب حيث تلقى شحنته، لكنه أُجبر بعد ذلك على العودة إلى إسبانيا بسبب سوء الأحوال الجوية في مضيق جبل طارق، ولكنه فوجئ بسفينة دورية جمركية في انتظاره.
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وأشار البيان إلى أن "وحدات الجمارك الإسبانية تمكنت من تفتيش المركب وعثروا على عبوات عديدة مصنوعة من مواد غالبًا ما تستخدم لنقل هذه الأنواع من المخدرات، بإجمالي 130 عبوة تحتوي على حوالي 4400 كيلوغرام من الحشيش".
وأضاف أن القارب نُقل إلى قادش وألقي القبض على الطاقم البريطاني المكون من فردين، دون استبعاد مزيد من الاعتقالات.
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