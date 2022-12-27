https://sputnikarabic.ae/20221227/إسبانيا-تعين-سفيرا-لدى-فنزويلا-بعد-عامين-من-شغور-المنصب-1071678965.html

إسبانيا تعين سفيرا لدى فنزويلا بعد عامين من شغور المنصب

إسبانيا تعين سفيرا لدى فنزويلا بعد عامين من شغور المنصب

عينت إسبانيا سفيرا لدى فنزويلا بعد عامين من شغور المنصب على خلفية التوترات مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T21:59+0000

2022-12-27T21:59+0000

2022-12-27T22:02+0000

حكومة إسبانيا

رئاسة فنزويلا

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قررت مدريد التي لا تعترف بشرعية إدارة مادورو، ترقية رامون سانتوس مارتينيز الدبلوماسي المخضرم الذي عمل في بنما وبوليفيا والولايات المتحدة وفي مكتب الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لتولي المنصب.ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، شغل سانتوس مارتينيز منصب قائم بالأعمال في كاراكاس وترأس البعثة الدبلوماسية الإسبانية، بحسب "فرانس برس".وفي نهاية عام 2020، سحبت إسبانيا سفيرها السابق لدى فنزويلا جيسوس سيلفا الذي اتهمته الحكومة الفنزويلية بمساعدة المعارض ليوبولدو لوبيز في على اللجوء في إسبانيا.وفي مارس/ آذار 2021، غادرت إيزابيل بريلهانت بيدروسا المبعوثة الأوروبية السابقة لدى فنزويلا، الدولة بعدما أعلنت إدارة مادورو أنها شخص غير مرغوب فيه.لا يعترف الاتحاد الأوروبي بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو ولم يعترف بنتائج الانتخابات التشريعية في يناير/ كانون الأول 2020.

https://sputnikarabic.ae/20220321/وكالة-سفيرة-المغرب-ستعود-إلى-مدريد-بعد-توضيح-إسبانيا-موقفها-من-الصحراء-الغربية-1060154925.html

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حكومة إسبانيا, رئاسة فنزويلا