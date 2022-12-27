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https://sputnikarabic.ae/20221227/إلغاء-2900-رحلة-جوية-في-أمريكا-مع-استمرار-الطقس-العاصف-1071672297.html
إلغاء 2900 رحلة جوية في أمريكا مع استمرار الطقس العاصف
إلغاء 2900 رحلة جوية في أمريكا مع استمرار الطقس العاصف
ألغيت ما يقرب من 2900 رحلة جوية في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، مع استمرار العاصفة الشتوية التاريخية، والتي تسببت في وفاة العشرات وإغلاق الطرق وانقطاع... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T17:58+0000
2022-12-27T17:58+0000
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واشنطن - سبوتنيك. اعتبارا من الساعة 9:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (02:30 مساء بتوقيت غرينتش، 05:30 مساء بتوقيت موسكو)، ألغيت 2892 رحلة وصول إلى أو مغادرة الولايات المتحدة أو رحلات محلية وتأخرت 1442 رحلة طيران، بحسب موقع "فلايت أوير".ألغيت غالبية الرحلات الملغاة - 2522 رحلة - من قبل شركة "ساوث ويست إيرلاينز"، فيما تصدر مطار دنفر الدولي عمليات الإلغاء والتأخير بواقع 156 رحلة ملغاة و161 رحلة مؤجلة.في يوم الاثنين، أبلغ "فلايت أوير" عن إلغاء 4004 رحلات و9147 رحلة متأخرة إلى الولايات المتحدة أو تلك التي تسعى لمغادرتها أو الرحلات المحلية داخلها أو خارجها.بالأمس، غردت وزارة النقل الأمريكية بأنها "قلقة" بشأن "المعدل غير المقبول للإلغاء والتأخير في ساوث ويست، والتقارير حول عدم وجود خدمة عملاء سريعة"، قائلة إنها ستحقق فيما إذا كانت الإلغاءات تخضع لتحكم شركة الطيران.في يوم الجمعة، صدرت تحذيرات لنحو 240 مليون مواطن أمريكي من ظروف طقس قاسية وانخفاض حاد في درجات الحرارة. أعلنت السلطات وفاة نحو 60 شخصا إلى الآن بسبب موجة الطقس شديدة البرودة الحالية.
https://sputnikarabic.ae/20221227/ارتفاع-عدد-ضحايا-العاصفة-في-الولايات-المتحدة-إلى-أكثر-من-60-شخصا-1071672022.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد

إلغاء 2900 رحلة جوية في أمريكا مع استمرار الطقس العاصف

17:58 GMT 27.12.2022
© AP Photo / Carolyn Thompson رجل يزيل الثلج من على الرصيف أثناء عاصفة ثلجية في بوفالو ، نيويورك.
رجل يزيل الثلج من على الرصيف أثناء عاصفة ثلجية في بوفالو ، نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Carolyn Thompson
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ألغيت ما يقرب من 2900 رحلة جوية في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، مع استمرار العاصفة الشتوية التاريخية، والتي تسببت في وفاة العشرات وإغلاق الطرق وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.
واشنطن - سبوتنيك. اعتبارا من الساعة 9:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (02:30 مساء بتوقيت غرينتش، 05:30 مساء بتوقيت موسكو)، ألغيت 2892 رحلة وصول إلى أو مغادرة الولايات المتحدة أو رحلات محلية وتأخرت 1442 رحلة طيران، بحسب موقع "فلايت أوير".
ألغيت غالبية الرحلات الملغاة - 2522 رحلة - من قبل شركة "ساوث ويست إيرلاينز"، فيما تصدر مطار دنفر الدولي عمليات الإلغاء والتأخير بواقع 156 رحلة ملغاة و161 رحلة مؤجلة.
عاصفة شتوية في امهيرست ، نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
ارتفاع عدد ضحايا العاصفة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 60 شخصا
17:37 GMT
في يوم الاثنين، أبلغ "فلايت أوير" عن إلغاء 4004 رحلات و9147 رحلة متأخرة إلى الولايات المتحدة أو تلك التي تسعى لمغادرتها أو الرحلات المحلية داخلها أو خارجها.
بالأمس، غردت وزارة النقل الأمريكية بأنها "قلقة" بشأن "المعدل غير المقبول للإلغاء والتأخير في ساوث ويست، والتقارير حول عدم وجود خدمة عملاء سريعة"، قائلة إنها ستحقق فيما إذا كانت الإلغاءات تخضع لتحكم شركة الطيران.
في يوم الجمعة، صدرت تحذيرات لنحو 240 مليون مواطن أمريكي من ظروف طقس قاسية وانخفاض حاد في درجات الحرارة. أعلنت السلطات وفاة نحو 60 شخصا إلى الآن بسبب موجة الطقس شديدة البرودة الحالية.
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