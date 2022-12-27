https://sputnikarabic.ae/20221227/إيران-الأنظمة-التي-تتهمنا-زورا-بشأن-حقوق-الإنسان-ارتكبت-وترتكب-أبشع-الانتهاكات-ضد-شعوبها-1071654570.html

إيران: الأنظمة التي تتهمنا زورا بشأن حقوق الإنسان ارتكبت وترتكب أبشع الانتهاكات ضد شعوبها

إيران: الأنظمة التي تتهمنا زورا بشأن حقوق الإنسان ارتكبت وترتكب أبشع الانتهاكات ضد شعوبها

صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "تشويه صورة إيران لن يخفي الطبيعة الحقيقية لمدعي حقوق الإنسان". 27.12.2022, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عبر حسابه على تويتر، إن "جميع الاتهامات التي توجهها بعض الأنظمة إلى إيران كذباً، هي نفسها ارتكبتها عبر التاريخ وما زالت ترتكبها بحق شعوبها في التاريخ المعاصر بأبشع الصور".وأضاف كنعاني، إن "تشويه صورة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يخفي الطبيعة الحقيقية للمدعين المزيفين لحقوق الإنسان. إلى متى النفاق!".وأدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الثلاثاء الماضي، "دعم الدول الغربية لـ"مثيري الشغب" في بلاده، وفرض عقوبات غير قانونية بذرائع واهية حول حماية حقوق الإنسان".كما قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن "تحالف النظام الأمريكي مع الإرهابيين وقتلة أكثر من 17 ألف مواطن إيراني أصبح أكثر وضوحاً".وأكدت أن "تحرك بعض المفلسين السياسيين الأمريكيين الأخير في إعادة تدوير الإرهاب والتقديس المخزي لزعماء المنافقين الإرهابيين قد جعل الوجه الزائف لحقوق الإنسان الأمريكية أكثر وضوحا".وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اتهم أمريكا بالسعي إلى تدمير "إيران القوية واستبدالها بإيران الضعيفة"، مؤكد أنها مخطئة والشعب الإيراني لن يسمح لهم بذلك.وقال رئيسي، خلال كلمة له في جامعة طهران بمناسبة يوم الطالب الجامعي، إن "الأمريكيين يسعون إلى الدمار ويرغبون في استبدال إيران القوية بإيران ضعيفة، ولكن الشعب الإيراني الواعي رجالا ونساء لا يسمح أن تتحول إيران لما تريده أمريكا"، حسب وكالة "تسنيم".وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوة من شرطة الأخلاق، بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.وفرضت أمريكا وبريطانيا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية، بدعوى "قمع الاحتجاجات"؛ إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.

https://sputnikarabic.ae/20221124/مجلس-حقوق-الإنسان-التابع-للأمم-المتحدة-يفتح-تحقيقا-حول-قمع-الاحتجاجات-في-إيران-1070518582.html

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