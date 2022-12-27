https://sputnikarabic.ae/20221227/إيران-تطبيع-العلاقات-مع-إسرائيل-لا-يسهم-في-استقرار-المنطقة-وأمنها-1071664206.html

إيران: تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يسهم في استقرار المنطقة وأمنها

إيران: تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يسهم في استقرار المنطقة وأمنها

أكدت وزارة الخارجية، الإيرانية، أن تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية والإسلامية مع إسرائيل لم يسهم في استقرار المنطقة، ولن يساعد في استعادة حقوق الشعب... 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T14:47+0000

2022-12-27T14:47+0000

2022-12-27T14:47+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101994/25/1019942589_3:0:4668:2624_1920x0_80_0_0_427c2dbeee152bbe0f8c90284d0d7a8c.jpg

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "موقف الجمهورية الإسلامية واضح حيال الكيان الصهيوني اللقيط"، مضيفا: "نعتقد أن تطوير وتطبيع العلاقات بين الدول العربية والإسلامية مع هذا الكيان لن يسهم في استقرار المنطقة وأمنها ولن يساهم في استعادة حقوق الشعب الفلسطيني"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وأوضح أن "الشعب الفلسطيني لا يرحب بتطبيع العلاقات، ويتوقع من الدول العربية والإسلامية دعم حقوقه المشروعة بكل قوتها"، متابعا: "دول المنطقة أظهرت أيضا أنها لا ترحب ولا تقبل تطبيع علاقات بعض الدول العربية والإسلامية مع الكيان الصهيوني، وعبرت عن وجهات نظرها في مختلف المجالات".وأردف: "كان أبرز مجال أعربت فيه دول المنطقة كراهيتها للكيان الصهيوني عندما أقيمت بطولة كأس العالم في قطر، حيث اعترف الصهاينة أنفسهم بأنهم كانوا الخاسرين دون المشاركة في المونديال، وفاز الشعب الفلسطيني بكأس العالم بدون المشاركة في هذه البطولة".وأعرب كنعاني، عن أمله في أن "تكون رؤية الشعب الفلسطيني ورؤى شعوب المنطقة محط اهتمام الدول، وأن تولي اهتماماً متزايداً للطبيعة المهددة للكيان الصهيوني".يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، قال لصحيفة "جويش إنسايدر"، إنه "ينوي تأجيل بعض مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مقابل التطبيع مع السعودية، في إطار خطته للتطبيع مع العالم العربي أولاً، ومن ثم البحث عن حل مع الفلسطينيين".

https://sputnikarabic.ae/20221223/مسؤول-إسرائيلي-نواجه-عشرات-الهجمات-السيبرانية-من-إيران-شهريا-1071511275.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم