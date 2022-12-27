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https://sputnikarabic.ae/20221227/اتحاد-كرة-القدم-الروسي-يرجأ-التصويت-على-الانتقال-إلى-الاتحاد-الآسيوي-1071648139.html
اتحاد كرة القدم الروسي يرجئ التصويت على الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي
اتحاد كرة القدم الروسي يرجئ التصويت على الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي
أرجأ الاتحاد الروسي لكرة القدم (RFU) تصويت اللجنة التنفيذية للمنظمة بشأن مسألة مغادرة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T08:56+0000
2022-12-27T09:03+0000
رياضة
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وبحسب ما نقلت خدمة الإعلام في الاتحاد الروسي، فإن هذا القرار يحتاج لإجراء المزيد من المشاروات التي تتعلق بالانتقال المحتمل لروسيا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن المتوقع أن يتم التصويت بحلول 31 ديسمبر 2022.وعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي اجتماعا يوم الجمعة، ولم يتم اتخاذ قرار بشأن الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكان من المقرر النظر في القضية اليوم، 27 ديسمبر. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أصدرا بيانا مشتركا، أوقفا بموجبه الفرق والأندية الروسية عن المشاركة في جميع المسابقات الدولية إلى أجل غير مسمى. ليتم استبعاد المنتخب الروسي من المشاركة في تصفيات مونديال قطر. وفي منتصف يوليو، رفضت محكمة التحكيم الرياضي (CAS) طعون الاتحاد الروسي ضد قرارات FIFA و UEFA. في سبتمبر ، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدم السماح للمنتخب الروسي بالدخول في قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024.
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رياضة
رياضة

اتحاد كرة القدم الروسي يرجئ التصويت على الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي

08:56 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 09:03 GMT 27.12.2022)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورالمنتخب الروسي - يورو 2020
المنتخب الروسي - يورو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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أرجأ الاتحاد الروسي لكرة القدم (RFU) تصويت اللجنة التنفيذية للمنظمة بشأن مسألة مغادرة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC).
وبحسب ما نقلت خدمة الإعلام في الاتحاد الروسي، فإن هذا القرار يحتاج لإجراء المزيد من المشاروات التي تتعلق بالانتقال المحتمل لروسيا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن المتوقع أن يتم التصويت بحلول 31 ديسمبر 2022.
وعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي اجتماعا يوم الجمعة، ولم يتم اتخاذ قرار بشأن الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكان من المقرر النظر في القضية اليوم، 27 ديسمبر.
وقال رئيس اتحاد الكرة، ألكسندر ديوكوف، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لن يعترض على الانتقال وأنه يجب تقديم طلب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحلول 31 ديسمبر من أجل الحصول على فرصة للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أصدرا بيانا مشتركا، أوقفا بموجبه الفرق والأندية الروسية عن المشاركة في جميع المسابقات الدولية إلى أجل غير مسمى. ليتم استبعاد المنتخب الروسي من المشاركة في تصفيات مونديال قطر. وفي منتصف يوليو، رفضت محكمة التحكيم الرياضي (CAS) طعون الاتحاد الروسي ضد قرارات FIFA و UEFA. في سبتمبر ، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدم السماح للمنتخب الروسي بالدخول في قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024.
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