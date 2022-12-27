https://sputnikarabic.ae/20221227/ارتفاع-عدد-ضحايا-العاصفة-في-الولايات-المتحدة-إلى-أكثر-من-60-شخصا-1071672022.html

ارتفاع عدد ضحايا العاصفة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 60 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا العاصفة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 60 شخصا

ارتفع عدد قتلى الصقيع الشديد والعاصفة الثلجية في الولايات المتحدة إلى 62 شخصًا ومن المتوقع أن يرتفع أكثر، حسب وسائل إعلام أمريكية. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T17:37+0000

2022-12-27T17:37+0000

2022-12-27T17:38+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أنه "كان من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الشمال الشرقي والغرب الأوسط بعد أيام من الطقس المتجمد من "عاصفة القرن" التي أسفرت عن 62 حالة وفاة على الأقل".وفي غضون ذلك، وبحسب قناة "دبليو أي في بي" التلفزيونية، فقد تم تسجيل حالات نهب في مدينة بوفالو، وتم اعتقال العديد من الأشخاص، بدأ نشر مقاطع فيديو لحالات النهب في المتاجر المحلية بنشاط على الشبكات الاجتماعية.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق حالة الطوارئ بسبب عاصفة ثلجية في ولاية نيويورك.في المجموع، تم الإبلاغ عن الوفيات في 12 ولاية: كولورادو وإلينوي وكانساس وكنتاكي وميتشيغان وميسوري ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسي وويسكونسن.وقالت الأرصاد الجوية إن الثلوج تساقطت بما يقرب من أربعة أقدام في مطار بوفالو بحلول يوم الأحد في 25 ديسمبر/ كانون الأول، وأنها تتراكم بمعدل 2 إلى 3 بوصات في الساعة.وأضافت أن ما يصل إلى تسع بوصات أخرى من الثلوج قد تتساقط في بعض المناطق بغرب نيويورك حتى مساء اليوم الثلاثاء.

https://sputnikarabic.ae/20221227/ارتفاع-عدد-قتلى-العاصفة-في-الولايات-المتحدة-إلى-59-1071644933.html

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