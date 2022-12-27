https://sputnikarabic.ae/20221227/ارتفاع-عدد-قتلى-العاصفة-في-الولايات-المتحدة-إلى-59-1071644933.html

ارتفاع عدد قتلى العاصفة في الولايات المتحدة إلى 59

ارتفاع عدد قتلى العاصفة في الولايات المتحدة إلى 59

ارتفع عدد قتلى العاصفة في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى 59 شخصا، 27 منهم في بلدة بوفالو بنيويورك. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T08:36+0000

2022-12-27T08:36+0000

2022-12-27T08:36+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وهذا هو اليوم الرابع منذ العاصفة المميتة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص - خاصة في مقاطعة إيري بولاية نيويورك.وفي بابافيلو بالمقاطعة نفسها حيث ضربت العاصفة بقوة كبيرة وردت أنباء عن أعمال نهب في المتاجر المغلقة.واستمرت الاضطرابات في النقل في جميع أنحاء البلاد وتم تعريف ظروف السفر الصعبة بأنها "تهدد الحياة".وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في بيان: "درجات الحرارة المنخفضة التي تهدد الحياة إلى جانب الرياح الجليدية القوية ستخلق وضعاً يهدد حياة أولئك الموجودين على الطريق والمزارعين وأولئك الذين يعملون خارج المنزل".وتمتد العاصفة من الحدود المكسيكية في الجنوب إلى منطقة البحيرات العظمى بالقرب من كندا.حتى الآن، تم الإبلاغ عن 59 ضحية في العاصفة، توفي منهم أربعة في انقلاب حافلة على طريق متجمد. ومن بين القتلى 25 من سكان مقاطعة ايري بولاية نيويورك.وقالت الأرصاد الجوية إن الثلوج تساقطت بما يقرب من أربعة أقدام في مطار بوفالو بحلول يوم الأحد، وأنها تتراكم بمعدل 2 إلى 3 بوصات في الساعة.وأضافت أن ما يصل إلى تسع بوصات أخرى من الثلوج قد تتساقط في بعض المناطق بغرب نيويورك حتى مساء اليوم الثلاثاء.تم العثور على بعض الجثث مجمدة داخل السيارات، وبعض الجثث تم العثور عليها على الأرض. أخبرت صوفيا كلاي صحيفة Buffalo News أنه تم العثور على جثة شقيقها بالقرب من محل بقالة في الساعة 2 صباحًا يوم السبت، لكن السلطات لم تتمكن من الوصول إليها حتى الساعة 9 صباحًا من صباح اليوم التالي.وتوفي بعض الضحايا جراء حادث طبي بسبب عدم تمكن خدمات الإنقاذ من الوصول إليهم في الوقت المناسب. توفي شخص واحد من التسمم بأول أكسيد الكربون من فتحة تنفيس الموقد المسدودة.قالت ميليسا كاريك، وهي قابلة، إن العاصفة الثلجية أجبرتها على تدريب عميلة حامل أثناء الولادة عبر الهاتف. قام طاقم سيارة إسعاف بنقل المرأة إلى مستشفى على بعد حوالي 45 دقيقة جنوب بوفالو لأنه لم يكن من الممكن الوصول إلى أي من المستشفيات القريبة.قال مارك بولونكريتز المدير التنفيذي لمقاطعة إيري: "نعلم أن هناك أشخاصًا عالقون في سياراتهم منذ أكثر من يومين".وأضاف "هناك اشخاص في منازل في درجات حرارة متدنية، وبعض الضحايا الذين تتراوح اعمارهم بين 26 و93، عثر عليهم في سيارات وبعضهم متجمدون في الشوارع".اليوم، لجأت سلطات المدينة إلى المقاطعات المجاورة للمساعدة في تأمين الغذاء وغيره من المعدات، في ظل حقيقة أن السكان يتحصنون في منازلهم منذ أربعة أيام، ونفاد الإمدادات.قالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول خلال عطلة نهاية الأسبوع إن العديد من سيارات الإسعاف وشاحنات الإنقاذ عالقة في الثلج، وقال بولونكارز "هذا ليس عيد الميلاد الذي يأمله أي منا أو يتوقعه".لا يزال أكثر من 55 مليون شخص تحت تحذير الطقس. شهدت العديد من المدن الكبرى في الجنوب الغربي والغرب الأوسط والساحل الشرقي أبرد عيد ميلاد منذ عقود.في ولاية فلوريدا، كان يوم الأحد ، 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أبرد درجة حرارة في مدن ميامي وتامبا وأورلاندو وويست بالم بيتش منذ عام 1983. وشهدت نيويورك أيضا أدنى درجة حرارة في ليلة عيد الميلاد، وثاني أبرد درجة حرارة خلال 150 عاما على الأقل.

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