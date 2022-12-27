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https://sputnikarabic.ae/20221227/الأردن-يعتزم-مراجعة-آليات-تسعير-المشتقات-البترولية-1071678616.html
الأردن يعتزم مراجعة آليات تسعير المشتقات البترولية
الأردن يعتزم مراجعة آليات تسعير المشتقات البترولية
يعتزم الأردن مراجعة آليات تسعير المشتقات البترولية، وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025". 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T21:53+0000
2022-12-27T21:58+0000
اقتصاد
أخبار الأردن
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ويهدف ذلك إلى المساهمة في تحسين الموارد الطبيعية في البلاد، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الثلاثاء.وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 13 مبادرة و54 أولوية بتكلفة إجمالي قيمتها 688 مليون دينار (نحو 969 مليون دولار)، منها 202 مليون دينار (285 مليون دولار) خلال العام المقبل.وتشمل رؤية التحديث الاقتصادي إطلاق خارطة طريق لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه والتوسع في استخدام خلايا الطاقة الشمسية.كما تشمل تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي وإجراء الدراسات اللازمة لتخزين الطاقة الكهربائية الناتجة عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي مع دول مجاورة.
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اقتصاد, أخبار الأردن
اقتصاد, أخبار الأردن

الأردن يعتزم مراجعة آليات تسعير المشتقات البترولية

21:53 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 21:58 GMT 27.12.2022)
© Photo / Pixabayمحطة وقود
محطة وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© Photo / Pixabay
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يعتزم الأردن مراجعة آليات تسعير المشتقات البترولية، وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025".
ويهدف ذلك إلى المساهمة في تحسين الموارد الطبيعية في البلاد، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الثلاثاء.
وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 13 مبادرة و54 أولوية بتكلفة إجمالي قيمتها 688 مليون دينار (نحو 969 مليون دولار)، منها 202 مليون دينار (285 مليون دولار) خلال العام المقبل.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
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وتشمل رؤية التحديث الاقتصادي إطلاق خارطة طريق لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه والتوسع في استخدام خلايا الطاقة الشمسية.
كما تشمل تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي وإجراء الدراسات اللازمة لتخزين الطاقة الكهربائية الناتجة عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي مع دول مجاورة.
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