https://sputnikarabic.ae/20221227/الأمم-المتحدة-تدعو-طالبان-إلى-إنهاء-القيود-الرهيبة-على-النساء-1071660894.html
الأمم المتحدة تدعو "طالبان" إلى إنهاء القيود "الرهيبة" على النساء
الأمم المتحدة تدعو "طالبان" إلى إنهاء القيود "الرهيبة" على النساء
أصر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فواكر تورك، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إلغاء حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T13:42+0000
2022-12-27T13:42+0000
2022-12-27T13:42+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
العالم
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وقال تورك في بيان: "لا يمكن لأي دولة أن تتطور - في الواقع - على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي مع استبعاد نصف سكانها".وأضاف أن "هذه القيود التي يتعذر فهمها والمفروضة على النساء والفتيات لن تؤدي فقط إلى زيادة معاناة جميع الأفغان، بل أخشى أنها ستشكل خطرا خارج حدود أفغانستان".وتابع مشيرا إلى أن "السياسات تخاطر بزعزعة استقرار المجتمع الأفغاني".وحث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، سلطات الأمر الواقع على ضمان احترام وحماية حقوق جميع النساء والفتيات - في أن يُنظر إليهن ويُستمع إليهن ويشاركن ويساهمن في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلد".ومنعت حكومة "طالبان"، يوم السبت، النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية، كما أنها أوقفت الأسبوع الماضي التعليم الجامعي للنساء والتعليم الثانوي للفتيات.وقال تورك محذرا: "هذا المرسوم الأخير الصادر عن سلطات الأمر الواقع سيكون له عواقب رهيبة على النساء وجميع الشعب الأفغاني".
https://sputnikarabic.ae/20221226/بعثة-الأمم-المتحدة-لأفغانستان-تحث-طالبان-على-رفع-الحظر-عن-النساء-العاملات-في-المنظمات-غير-الحكومية-1071622423.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تدعو "طالبان" إلى إنهاء القيود "الرهيبة" على النساء
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أصر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فواكر تورك، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إلغاء حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) على الفور لسياساتها التي تستهدف النساء والفتيات في أفغانستان، منددا بعواقبها "الرهيبة"، بحسب وصفه.
وقال تورك في بيان
: "لا يمكن لأي دولة أن تتطور - في الواقع - على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي مع استبعاد نصف سكانها".
وأضاف أن "هذه القيود التي يتعذر فهمها والمفروضة على النساء والفتيات لن تؤدي فقط إلى زيادة معاناة جميع الأفغان، بل أخشى أنها ستشكل خطرا خارج حدود أفغانستان".
وتابع مشيرا إلى أن "السياسات تخاطر بزعزعة استقرار المجتمع الأفغاني".
وحث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، سلطات الأمر الواقع على ضمان احترام وحماية حقوق جميع النساء والفتيات - في أن يُنظر إليهن ويُستمع إليهن ويشاركن ويساهمن في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلد".
ومنعت حكومة "طالبان"، يوم السبت، النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية
، كما أنها أوقفت الأسبوع الماضي التعليم الجامعي للنساء والتعليم الثانوي للفتيات.
وقال تورك محذرا: "هذا المرسوم الأخير الصادر عن سلطات الأمر الواقع سيكون له عواقب رهيبة على النساء وجميع الشعب الأفغاني".