https://sputnikarabic.ae/20221227/الإمارات-بدء-تطبيق-إجازة-التفرغ-للعمل-الحر-ابتداء-من-2-يناير-المقبل--1071663797.html
الإمارات... بدء تطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر ابتداء من 2 يناير المقبل
الإمارات... بدء تطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر ابتداء من 2 يناير المقبل
كشفت الحكومة الإماراتية عن بداية تطبيقها لإجازة التفرغ للعمل الحر، بداية من الـ2 من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T14:35+0000
2022-12-27T14:35+0000
2022-12-27T14:35+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
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ووفق ما نشره موقع الإمارات اليوم، فإن حكومة الإمارات قررت "تطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية من المواطنين، التي اعتمدها مجلس الوزراء، في يوليو (تموز) الماضي".وينطبق القرار على جميع "الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية"، حيث يتم منح تلك الإجازة للموظف لتأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي".يشار إلى أن إجازة التفرغ للعمل الحر تم اعتمادها ضمن ما أطلق عليه "مشاريع الخمسين"، وهي مبادرة تعد الأولى من نوعها عالمياً، وتمثل حسب كثيرين "إضافة نوعية ومحفزاً لتأسيس مشروعات وشركات ريادية، تسهم في تعزيز الاقتصاد، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات".طالع أيضا: رجل أعمال في الإمارات يمنح رواتب لزوجات موظفيه
https://sputnikarabic.ae/20220707/الإمارات-تقرر-تفريغ-الموظفين-لأعمالهم-الحرة-بنصف-راتب-إذا-رغبوا-1064829017.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الإمارات... بدء تطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر ابتداء من 2 يناير المقبل
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كشفت الحكومة الإماراتية عن بداية تطبيقها لإجازة التفرغ للعمل الحر، بداية من الـ2 من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
ووفق ما نشره
موقع الإمارات اليوم، فإن حكومة الإمارات قررت "تطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية من المواطنين، التي اعتمدها مجلس الوزراء، في يوليو (تموز) الماضي".
وينطبق القرار
على جميع "الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية"، حيث يتم منح تلك الإجازة للموظف لتأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي".
وينص القرار على أن تدفع تلك الإجازة لمدة سنة واحدة، ويجوز للموظف أن يجمع بينها وبين الإجازة بدون راتب والإجازة السنوية.
يشار إلى أن إجازة التفرغ للعمل الحر تم اعتمادها ضمن ما أطلق عليه "مشاريع الخمسين"، وهي مبادرة تعد الأولى من نوعها عالمياً، وتمثل حسب كثيرين
"إضافة نوعية ومحفزاً لتأسيس مشروعات وشركات ريادية، تسهم في تعزيز الاقتصاد، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات".