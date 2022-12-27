عربي
https://sputnikarabic.ae/20221227/الإمارات-تحوز-المرتبة-الأولى-عالميا-في-قطاع-التعليم-والتدريب-التقني-والمهني-1071652823.html
الإمارات تحوز المرتبة الأولى عالميا في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني
الإمارات تحوز المرتبة الأولى عالميا في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني
حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميا، في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، ضمن مؤشر المعرفة العالمي 2022، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T11:02+0000
2022-12-27T11:02+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/10/1048376523_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_133d3beae048d9c97550cf1bb57b2065.jpg
وقال مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدكتور مبارك سعيد الشامسي، إن هذا الإنجاز "يعكس الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في سبيل تحقيق الأفضل لمجتمع دولة الإمارات، وتطوير الكفاءات الوطنية لضمان مستقبل واعد ومستدام للأجيال القادمة" وفقا لصحيفة البيان.ويعتمد "مؤشر المعرفة العالمي" على قياس معدلات الأداء في سبعة قطاعات ذات تأثير في إنتاج ونشر وتطبيق المعرفة وهي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والتعليم التقني والمهني، والبحث العلمي والابتكار، والتنمية الاقتصادية، وتقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى البيئات التمكينية الداعمة للمناخ المعرفي.
https://sputnikarabic.ae/20221215/أول-مركبة-فضاء-عربية-تتجه-إلى-القمر-ما-هي-خصائص-ومهام-المستكشف-راشد-1071224135.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/10/1048376523_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_929009b63c6afbb78f79a4b956e2d214.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

الإمارات تحوز المرتبة الأولى عالميا في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني

11:02 GMT 27.12.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يشاهد المرحلة السادسة من جولة الإمارات للدراجات من جزر ديرة دبي إلى دبي - نخلة جميرا، 26 فبراير/ شباط 2021
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يشاهد المرحلة السادسة من جولة الإمارات للدراجات من جزر ديرة دبي إلى دبي - نخلة جميرا، 26 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
تابعنا عبرTelegram
حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميا، في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، ضمن مؤشر المعرفة العالمي 2022، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.
وقال مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدكتور مبارك سعيد الشامسي، إن هذا الإنجاز "يعكس الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في سبيل تحقيق الأفضل لمجتمع دولة الإمارات، وتطوير الكفاءات الوطنية لضمان مستقبل واعد ومستدام للأجيال القادمة" وفقا لصحيفة البيان.
أول مركبة فضاء عربية تتجه إلى القمر... ما هي خصائص ومهام المستكشف راشد؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
وسائط متعددة
أول مركبة فضاء عربية تتجه إلى القمر... ما هي خصائص ومهام "المستكشف راشد"؟
15 ديسمبر, 10:34 GMT
وأكد أن "تقدم الدولة في هذا المؤشر يعود إلى تفوقها في محور التعليم والتدريب التقني والمهني الذي يشمل جودة المؤهلات، والتدريب المستمر، وتنمية المهارات، ومعدل الالتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي، ونسبة مشاركة الإناث في البرامج المهنية".
ويعتمد "مؤشر المعرفة العالمي" على قياس معدلات الأداء في سبعة قطاعات ذات تأثير في إنتاج ونشر وتطبيق المعرفة وهي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والتعليم التقني والمهني، والبحث العلمي والابتكار، والتنمية الاقتصادية، وتقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى البيئات التمكينية الداعمة للمناخ المعرفي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:53 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала