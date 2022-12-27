https://sputnikarabic.ae/20221227/الإمارات-تحوز-المرتبة-الأولى-عالميا-في-قطاع-التعليم-والتدريب-التقني-والمهني-1071652823.html

الإمارات تحوز المرتبة الأولى عالميا في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني

الإمارات تحوز المرتبة الأولى عالميا في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني

حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميا، في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، ضمن مؤشر المعرفة العالمي 2022، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي... 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T11:02+0000

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وقال مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدكتور مبارك سعيد الشامسي، إن هذا الإنجاز "يعكس الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في سبيل تحقيق الأفضل لمجتمع دولة الإمارات، وتطوير الكفاءات الوطنية لضمان مستقبل واعد ومستدام للأجيال القادمة" وفقا لصحيفة البيان.ويعتمد "مؤشر المعرفة العالمي" على قياس معدلات الأداء في سبعة قطاعات ذات تأثير في إنتاج ونشر وتطبيق المعرفة وهي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والتعليم التقني والمهني، والبحث العلمي والابتكار، والتنمية الاقتصادية، وتقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى البيئات التمكينية الداعمة للمناخ المعرفي.

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