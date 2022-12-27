https://sputnikarabic.ae/20221227/البنك-المركزي-الروسي-احتمالات-عودة-الأصول-المجمدة-للبنوك-الروسية-منخفضة-للغاية-1071668186.html
البنك المركزي الروسي: احتمالات عودة الأصول المجمدة للبنوك الروسية منخفضة للغاية
البنك المركزي الروسي: احتمالات عودة الأصول المجمدة للبنوك الروسية منخفضة للغاية
أعلن البنك المركزي الروسي، أن احتمالات عودة أصول البنوك الروسية المحجوبة في الخارج منخفضة للغاية، على الرغم من حقيقة أن هذه الأصول لم تتم مصادرتها بشكل قانوني... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T16:06+0000
2022-12-27T16:06+0000
2022-12-27T16:06+0000
اقتصاد
روسيا
مصادرة أموال
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وجاء في تقرير نشره البنك عبر الموقع على الإنترنت: "احتمالات استرداد هذه الأصول تبدو منخفضة للغاية، على الرغم من حقيقة أنه، من وجهة نظر قانونية، لم تتم مصادرتها بعد".وفقا للتقرير، يقترح البنك المركزي منح البنوك الروسية تأجيلًا لمدة 10 سنوات لإنشاء احتياطيات للخسائر المحتملة على الأصول المجمدة تماما.في وقت سابق، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن وزارة المالية الروسية تأمل في بدء حوار مع الدول الغربية حول الإفراج المتبادل عن الأصول.وقال الوزير إن موسكو تأمل في أن "يسود العقل" وقريبا سيكون من الممكن "الجلوس على طاولة المفاوضات وبدء مناقشة" حول فك تجميد الأصول من كلا الجانبين.هذا وأعلنت الحكومة الكندية، في وقت سابق، مصادرة أصول بقيمة 26 مليون دولار أمريكي، مملوكة للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، الذي استهدفته دول غربية عديدة بالعقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221219/كندا-تصادر-أصولا-مملوكة-للملياردير-الروسي-رومان-أبراموفيتش-بقيمة-26-مليون-دولار-1071371146.html
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اقتصاد, روسيا, مصادرة أموال
اقتصاد, روسيا, مصادرة أموال
البنك المركزي الروسي: احتمالات عودة الأصول المجمدة للبنوك الروسية منخفضة للغاية
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أعلن البنك المركزي الروسي، أن احتمالات عودة أصول البنوك الروسية المحجوبة في الخارج منخفضة للغاية، على الرغم من حقيقة أن هذه الأصول لم تتم مصادرتها بشكل قانوني بعد.
وجاء في تقرير نشره البنك عبر الموقع على الإنترنت: "احتمالات استرداد هذه الأصول تبدو منخفضة للغاية، على الرغم من حقيقة أنه، من وجهة نظر قانونية، لم تتم مصادرتها بعد".
وفقا للتقرير، يقترح البنك المركزي منح البنوك الروسية تأجيلًا لمدة 10 سنوات لإنشاء احتياطيات للخسائر المحتملة على الأصول المجمدة تماما.
في وقت سابق، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن وزارة المالية الروسية تأمل في بدء حوار مع الدول الغربية حول الإفراج المتبادل عن الأصول.
وقال الوزير إن موسكو تأمل في أن "يسود العقل" وقريبا سيكون من الممكن "الجلوس على طاولة المفاوضات وبدء مناقشة" حول فك تجميد الأصول من كلا الجانبين.
هذا وأعلنت الحكومة الكندية، في وقت سابق، مصادرة أصول بقيمة 26 مليون دولار أمريكي، مملوكة للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، الذي استهدفته دول غربية عديدة بالعقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.