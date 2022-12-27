https://sputnikarabic.ae/20221227/الحكومة-الروسية-العام-الجديد-سيكون-أسهل-بكثير-من-الحالي-بالنسبة-للاقتصاد-1071656169.html

الحكومة الروسية: العام الجديد سيكون أسهل بكثير من الجاري بالنسبة للاقتصاد

الحكومة الروسية: العام الجديد سيكون أسهل بكثير من الجاري بالنسبة للاقتصاد

صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، بأن العام الجديد سيكون أسهل بكثير للاقتصاد الروسي من عام 2022. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T12:06+0000

2022-12-27T12:06+0000

2022-12-27T12:12+0000

روسيا

اقتصاد

اقتصاد روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101466/37/1014663778_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_49b2ba07f7d094e8ac0911586e72de10.jpg

وقال بيلوسوف في مقابلة على قناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء "نعتقد أن عام 2023، إذا لم يحدث شيء، سيكون بطبيعة الحال أسهل بكثير من عام 2022: لا نرى أي مشاكل فاحلة هناك".في غضون ذلك، أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن المخاطر الخارجية على الميزانية الروسية ستستمر في العام المقبل 2023، لافتا إلى أن العجز لن يكون كبيرا.ووفق تصريحات صحفية له، أوضح سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، أن تخطيط الميزانية لم يكن قائمًا على معايير متفائلة في الاقتصاد، ولهذا فإن العجز لن يكون كبيرا.وأشار الوزير إلى أن هذه المعايير لعام 2023 تم حسابها على أساس سعر نفط قدره 70 دولارا للبرميل، وسعر صرف 68 روبل للدولار وسعر غاز 700 دولار لكل ألف متر مكعب، وتتوقع الوزارة أن يمثل عجز الموازنة 2. % من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا العام المقبل.في الوقت نفسه، أكد سيلوانوف أنه "لن تكون هناك إصلاحات وتغييرات ضريبية جديدة حتى لو انخفضت إيرادات الميزانية في عام 2023".واجه الاقتصاد الروسي هذا العام عقوبات غربية غير مسبوقة، وتوقعت السلطات المالية الروسية في البداية سيناريو تنموي "صعب": على سبيل المثال، في أبريل، توقع البنك المركزي انهيار الاقتصاد بنسبة 8-10%، ووزارة التنمية الاقتصادية - بنسبة 7.8%. ومع ذلك، كان الانخفاض الفعلي في النشاط الاقتصادي أقل من التوقعات الأولية للمسؤولين، وبدأت السلطات في تحسين التوقعات.

https://sputnikarabic.ae/20221227/وزير-المالية-الروسي-التخطيط-لميزانيتنا-لم-يكن-متفائلا-ولهذا-لن-نتعرض-لعجز-كبير-العام-المقبل-1071648945.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, اقتصاد, اقتصاد روسيا