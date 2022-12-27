https://sputnikarabic.ae/20221227/الخارجية-الصينية-تتعهد-بتحسين-إصدار-التأشيرات-للأجانب-للعمل-أو-الدراسة-أو-لم-شمل-أسرهم-1071659331.html

الخارجية الصينية تتعهد بتحسين إصدار التأشيرات للأجانب للعمل أو الدراسة أو لم شمل أسرهم

الخارجية الصينية تتعهد بتحسين إصدار التأشيرات للأجانب للعمل أو الدراسة أو لم شمل أسرهم

تعهدت وزارة الخارجية الصينية بتحسين إصدار التأشيرات للعمل والدراسة ولم شمل الأسرة. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

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العالم

الصين

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بكين- سبوتنيك. ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الثلاثاء، أكدت أنها ستواصل تحسين إصدار التأشيرات للأجانب الذين يذهبون إلى الصين للعمل أو الدراسة أو لم شملهم مع أسرهم.وجاء في البيان: "سنواصل تحسين إصدار التأشيرات لمواطني الدول الأجنبية الذين يأتون إلى الصين لمواصلة أنشطة العمل أو التصنيع والأعمال والدراسات وكذلك زيارة أقاربهم أو لم شملهم مع العائلة".ولم تقدم الوزارة أي معلومات بشأن الإجراءات الخاصة بالسياح الأجانب، واكتفت بالإشارة إلى أن الحكومة ستعيد بثبات السياحة الأجنبية للمواطنين الصينيين.ولفت المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى أن "جائحة كورونا لم تنته بعد في الوقت الحالي، وستواصل الصين تصحيح سياسة التأشيرات للأجانب القادمين إلى الصين علميًا وديناميكيًا وفقًا لتطور الوضع الوبائي لتوفير الراحة للأشخاص من مختلف البلدان".وكانت اللجنة الوطنية الصينية للصحة وتنظيم الأسرة، قد أعلنت أمس الاثنين، عن تسهيلات كبيرة للأجانب القادمين إلى الصين، اعتبارًا من 8 يناير/كتنون الثاني 2023، لافتة إلى أنه سيتعين على الأشخاص القادمين إلى الصين الخضوع لاختبار "بي سي آر" الخاص بفيروس كورونا، قبل 48 ساعة من رحلتهم، مع تمكن أولئك الذين لديهم اختبارات سلبية من دخول الصين دون رمز صحي.طالع أيضا: الصين تطالب أمريكا بإلغاء القيود على تأشيرات المسؤولين الصينيين وتحذر من إجراءات مضادة

https://sputnikarabic.ae/20191009/الصين-ترد-بالمثل-على-الإجراءات-الأمريكية-بشأن-التأشيرات-السفر-1043098082.html

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