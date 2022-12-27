https://sputnikarabic.ae/20221227/الخطوط-الجوية-الإثيوبية-تعلن-استئناف-رحلاتها-إلى-إقليم-تغراي-اعتبارا-من-غد-1071650124.html

الخطوط الجوية الإثيوبية تعلن استئناف رحلاتها إلى إقليم تغراي اعتبارا من غد

الخطوط الجوية الإثيوبية تعلن استئناف رحلاتها إلى إقليم تغراي اعتبارا من غد

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، "استئناف الرحلات الجوية إلى عاصمة إقليم تيغراي بدءا من الغد، بعد توقيع اتفاق السلام بين الجانبين". 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T09:41+0000

2022-12-27T09:41+0000

2022-12-27T09:41+0000

أخبار إثيوبيا

العمليات العسكرية في تيغراي

العالم

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موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان صادر عن الخطوط الجوية الإثيوبية، "يسر شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، وأكبر مشغل شبكة في أفريقيا، أن تعلن استئناف رحلاتها إلى مكيلي اعتبارا من يوم الأربعاء 28 كانون الأول/ ديسمبر 2022".وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ميسفين تايسو، تعليقا على القرار: "نحن سعداء باستئناف رحلاتنا إلى ميكيلي. استئناف تلك الرحلات سيساهم في لم شمل العائلات وتسهيل استعادة الأنشطة التجارية، وتحفيز التدفق السياحي وجلب المزيد من الفرص التي ستخدم المجتمع".ووصل، أمس الاثنين، وفد من كبار المسؤولين الإثيوبيين في أول رحلة إلى منطقة تيغراي منذ بدء الحربوقال بيان للخارجية الإثيوبية، إن الوفد ترأسه رئيس البرلمان تاجيسي تشافو، فقد نشرت الوزارة صورًا للمسؤولين أثناء استقبالهم على مدرج في العاصمة الإقليمية ميكيلي.وجاء في البيان: "وصل وفد من الحكومة الاتحادية الإثيوبية برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب، الأونرابل تاجيسي تشافو، إلى ميكيلي، عاصمة ولاية تيغراي الإقليمية، للإشراف على تنفيذ القضايا المهمة في اتفاق السلام".وكانت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد وقعت اتفاق سلام مع جبهة تحرير تيغراي الشعبية في الـ 2 من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تعهد الجانبان باستعادة القانون والنظام في المنطقة التي مزقتها الأزمة الإنسانية والحرب والجوع.يشار إلى أن الصراع كان قد اندلع، في نوفمبر 2020، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة قواعد الجيش الإثيوبي وإرسال قوات إلى المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20221226/الحكومة-الإثيوبية-تبعث-وفدا-إلى-تيغراي-لبحث-تطبيق-اتفاق-السلام-1071601921.html

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أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم