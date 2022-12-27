https://sputnikarabic.ae/20221227/الداخلية-الأوكرانية-تبلغ-عن-تضرر-أكثر-من-700-مشروع-بنية-تحتية-في-البلاد-1071675520.html
الداخلية الأوكرانية تبلغ عن تضرر أكثر من 700 مشروع بنية تحتية في البلاد
الداخلية الأوكرانية تبلغ عن تضرر أكثر من 700 مشروع بنية تحتية في البلاد
صرح النائب الأول لوزير الداخلية الأوكراني يفغيني إينين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 700 من مرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا تعرضت للضرر منذ بداية العام. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T19:28+0000
2022-12-27T19:28+0000
2022-12-27T19:28+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال إينين في تصريح متلفز: "بشكل عام في الوقت الحالي لدينا معلومات عن أكثر من 35 ألف قطعة تقنية تالفة بسبب الهجمات الروسية، ومنذ بداية العملية العسكرية تضرر 702 من مشاريع البنية التحتية الحيوية".ودوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركوف بأوكرانيا، مساء يوم أمس الاثنين، وفقًا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مقاطعة زابوروجيه.وبدأت روسيا ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي، حيث نفذت الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221225/إعلام-محلي-سماع-دوي-انفجارات-في-العاصمة-الأوكرانية-1071578124.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
الداخلية الأوكرانية تبلغ عن تضرر أكثر من 700 مشروع بنية تحتية في البلاد
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صرح النائب الأول لوزير الداخلية الأوكراني يفغيني إينين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 700 من مرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا تعرضت للضرر منذ بداية العام.
وقال إينين في تصريح متلفز: "بشكل عام في الوقت الحالي لدينا معلومات عن أكثر من 35 ألف قطعة تقنية تالفة بسبب الهجمات الروسية، ومنذ بداية العملية العسكرية تضرر 702 من مشاريع البنية التحتية الحيوية".
الحديث هنا يتعلق بشكل أساسي بخطوط أنابيب الغاز والمحطات الكهربائية الفرعية.
ودوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركوف بأوكرانيا، مساء يوم أمس الاثنين، وفقًا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مقاطعة زابوروجيه.
وبدأت روسيا
ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي، حيث نفذت الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.