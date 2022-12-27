عربي
https://sputnikarabic.ae/20221227/الداخلية-الأوكرانية-تبلغ-عن-تضرر-أكثر-من-700-مشروع-بنية-تحتية-في-البلاد-1071675520.html
الداخلية الأوكرانية تبلغ عن تضرر أكثر من 700 مشروع بنية تحتية في البلاد
الداخلية الأوكرانية تبلغ عن تضرر أكثر من 700 مشروع بنية تحتية في البلاد
صرح النائب الأول لوزير الداخلية الأوكراني يفغيني إينين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 700 من مرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا تعرضت للضرر منذ بداية العام. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T19:28+0000
2022-12-27T19:28+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070847013_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7af525a06f98684035d89c035e56a04b.jpg
وقال إينين في تصريح متلفز: "بشكل عام في الوقت الحالي لدينا معلومات عن أكثر من 35 ألف قطعة تقنية تالفة بسبب الهجمات الروسية، ومنذ بداية العملية العسكرية تضرر 702 من مشاريع البنية التحتية الحيوية".ودوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركوف بأوكرانيا، مساء يوم أمس الاثنين، وفقًا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مقاطعة زابوروجيه.وبدأت روسيا ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي، حيث نفذت الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221225/إعلام-محلي-سماع-دوي-انفجارات-في-العاصمة-الأوكرانية-1071578124.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070847013_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_310691705a77bcfe682ae3c757a0d3aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

الداخلية الأوكرانية تبلغ عن تضرر أكثر من 700 مشروع بنية تحتية في البلاد

19:28 GMT 27.12.2022
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Roman Hrytsyna
تابعنا عبرTelegram
صرح النائب الأول لوزير الداخلية الأوكراني يفغيني إينين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 700 من مرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا تعرضت للضرر منذ بداية العام.
وقال إينين في تصريح متلفز: "بشكل عام في الوقت الحالي لدينا معلومات عن أكثر من 35 ألف قطعة تقنية تالفة بسبب الهجمات الروسية، ومنذ بداية العملية العسكرية تضرر 702 من مشاريع البنية التحتية الحيوية".

الحديث هنا يتعلق بشكل أساسي بخطوط أنابيب الغاز والمحطات الكهربائية الفرعية.

ودوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركوف بأوكرانيا، مساء يوم أمس الاثنين، وفقًا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
انفجار عبوة غاز في عمارة سكنية في كييف، أوكرانيا 21 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
إعلام محلي: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية
25 ديسمبر, 12:30 GMT
كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مقاطعة زابوروجيه.
وبدأت روسيا ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي، حيث نفذت الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:05 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала